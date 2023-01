Els joves santcugatencs podran decidir on destinar 200.000 euros del pressupost municipal

Tria entre aquests projectes

Els projectes a votar per als infants són:



1. Instal·lar fonts d'aigua als carrers i als espais de joc (50.000€)

2. Fer una zona accessible per practicar esport a l'aire lliure (sense futbol) (50.000€)

3. Construir un laberint amb vegetació per poder jugar (50.000€)

4. Construir un espai amb jocs d'aigua (50.000€)

5. Instal·lar lavabos públics a un parc on vagin els infants (50.000€)

6. Construir un espai per fer Parkour (50.000€)



Els projectes a votar per als joves són:



7. Instal·lar zones d'estada als parcs per seure en grup (50.000€)

8. Edificis públics més sostenibles amb il·luminació amb detectors de presència (50.000€)

9. Millorar els semàfors amb botons de pas més visibles i icones inclusives (50.000€)

10. Aparcaments de patinets segurs a l'espai públic (50.000€)

11. Cistelles de bàsquet i porteries de futbol als parcs (50.000€)

Tret de sortida alperquè elsdecideixin on invertirmunicipal. Una iniciativa pionera delsque es dirigeix exclusivament a la població local d'entreper involucrar a les noves generacions en la construcció delEl vot es podrà emetreper internet al portal decidim.santcugat.cat o en paper omplint la butlleta que rebran per carta a casa seva. Aquesta butlleta es podrà dipositar a les urnes que trobaran a les biblioteques municipals, a les oficines d'atenció ciutadana, al vestíbul de l'Ajuntament, a la Casa de Cultura o al Casal de Torreblanca.En total hi hadistribuïdes en dues llistes escollides pels mateixos joves a través del. Durant els darrers mesos, els representants d’aquests dos consells han estat treballant per informar del procés participatiu els seus respectius cursos, recollir propostes i fer una priorització dels projectes que es portaven a votació. En el procés també s’han implicat els centres educatius de primària i secundària del municipi que han informat de la iniciativa i animat a l’alumnat a participar.Cada persona podrà votar un màxim de quatre propostes.