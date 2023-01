Els animalistes reclamen acabar d'afinar certes «millores» per la Rua dels Tombs

Un cavall, relliscant sobre el paviment del carrer de la Creu Foto: Cedida

Un genet calçant unes botes amb espores d'estrella de ferro FOTO: PAS

Valoració de la Rua dels Tres Tombs de Sant Cugat 2023 (PAS)



Valorem positivament l’esforç de l’organització i l’Ajuntament per seguir introduint millores com que aquest any hi hagués 2 veterinàries i un control més exhaustiu dels participants que d’altres anys, tot i així hem detectat algunes coses que ens han preocupat com transport amb l’ITV caducada.



Tant en la fase d’enganxada als carruatges com durant la rua, hem pogut veure èquids amb signes evidents d’estrès i relliscades greus. Ens ha preocupat especialment el mal maneig d’algun participant envers els èquids amb actituds reprovables.



Pel què fa al recorregut, lamentem que (com ja vam avisar) no s’hagi modificat el tram del recorregut que afecta al C/ Valldoreix, tram que ha provocat relliscades i situacions d’estrès i perill innecessaris havent-hi una alternativa sobre la taula. Així mateix, altres parts del recorregut s’hauran de revisar ja que també provoquen relliscades (un exemple són els passos de vianants).



Altres coses a revisar en la propera edició i que es repeteixen cada any:

▪️Distància entre carruatges

▪️Distància entre l’orquestra i els èquids

▪️Seguretat per a les persones en alguns punts concrets (com per exemple la zona d’enganxada on sempre es produeixen situacions de molt risc mentre els èquids que esperen a començar l’acte i algunes famílies amb infants o persones amb gossos que s’apropen per darrera sense cap limitació ni avís per veure’ls i tocar-los)

▪️També sol·licitarem la introducció de controls d’alcoholèmia per als participants a la rua



Finalment, un any més hem de lamentar que les persones que hem anat a documentar l’acte haguem hagut d’aguantar faltes de respecte per part d’algun participant. Aquest any, vam sol·licitar explícitament a l’organització que informessin als participants de la nostra presència per evitar precisament aquest tipus de situacions tan desagradables.



Fem una valoració positiva dels canvis que s’han anat introduint i esprem que durant aquest 2023 la comissió que es va crear sigui més efectiva que la de l’any anterior (només se’ns va convocar a una reunió) per seguir treballant en més millores. L’ús d’animals en actes com els Tres Tombs atempta directament contra el seu benestar, tot i així seguirem col·laborant amb l’organització per millorar les condicions del èquids.

Aquest diumenge, la. Un tradicional i popular esdeveniment amb motiu de la festivitat de Sant Antoni Abad -patró dels animals- que sempre acaba estant en el punt de mira dels col·lectius animalistes de la ciutat. Tot plegat, amb la voluntat de corregir aquells "punts conflictius" i vetllar peldels èquids, els principals protagonistes de la diada.Així doncs, laha començat l'anàlisi d'enguany -al qual ha tingut accésvalorant "molt positivament l'". En aquesta línia, celebren que s'hagin donat respostes a algunes propostes plantejades l'any passat, com la contractació deen èquids i undurant la jornada.No obstant això, després de seguir amb atenció la jornada d'ahir, encara detecten certs punts per afinar. Entre d'altres, destaquen que en la fase d'enganxada als carruatges i la rua han observataixí com alguns indrets on s'han produït "" com l'entorn del Monestir, el carrer de Valldoreix o diversos passos de vianants.Tanmateix, també consideren que s'hauria d'; així com potenciar la seguretat peramb el públic assistent -sobretot en la zona d'enganxada-. A més a més, per primera vegada sol·licitaran la introducció deper als participants de la rua després d'haver vist amb preocupació algunes "" puntuals de genets durant la jornada. A més, han detectat que certs vehicles de transport tenien la ITV caducada."Fem unadels canvis que s'han anat introduint i esperem que aquest 2023 la comissió que es va crear sigui més efectiva que l'any anterior -només se'ns va convocar una vegada- per seguir treballant en més millores", han relatat des de la PAS. "L'ús d'animals en actes com els Tres Tombs atempta directament contra el seu benestar; així i tot, seguirem col·laborant amb l'organització per millorar les condicions dels èquids", s'han compromès.