Més arbres i finalització de la millora paisatgística de la Rambla del Celler

Rentat de cara de la Rambla del Celler

L'dona el tret de sortida a l'actual. Un projecte que finalitzarà a finals de la temporada d'hivern amb la plantació decomptant amb una partida pressupostària de 120.000 euros.A dia d'avui, la ciutat vallesana ja compta amb 55.000 arbres urbans, dels quals aproximadament la meitat són a peu de carrer (27.000) i la resta a l'interior de parcs i equipaments. "En el context d'en què ens trobem, és molt important mantenir l'arbrat de la ciutat com a aliat", ha reivindicat el regidor de Serveis Urbans,Unque, des del consistori, continuen defensant pel seu impacte en la-i de la radiació solar- durant els mesos d'estiu, l'atenuació del soroll de l'espai públic i l'afavoriment de laCal recordar que l'administració decideix quina tipologia d'arbres s'ubica en cada indret a partir de diversos criteris d'adaptació i de potenciació de la microfauna autòctona.Tanmateix, el pròxim dilluns 23 de gener començaran les tasques per completar la. Uns treballs que permetran substituir els arbres malmesos, malalts i envellits (uns 75 pollancres) i incorporar noves espècies que incrementin la biodiversitat de l'entorn i els espais d'ombra. Així, està previscom ara zelkova, lledoner, freixe, xicranda, auró, til·ler, liquidàmbar, pomera de flor i àlbers. A més, s'incorporaran noves zones arbustives, s'actualitzarà el sistema de drenatge d'aigües pluvials i s'incorporarà un sistema digitalitzat de reg per fer-lo més eficient i limitar el consum d'aigua.L'actuació, que afectarà prop de 8.000 m2, tindrà lloc en el tram comprés entre els carrers de Sant Medir i Montserrat per un valor de 350.000 euros.