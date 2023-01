Les. Aquest dilluns, arran d'una moció presentada per Cs sota la premissa de reclamarde la ciutat, el tripartit es va haver d'afrontar en solitari a lesde les dues forces de l'oposició.Entre d'altres, el text exigia; posar fil a l'agulla alper evitar que es repeteixin episodis d'inundacions; solucionar lade la plaça d'Octavià; controlar el creixement dels escocells; i"Entenem aquesta moció com una l'estat de la ciutat", va iniciar la regidora de Junts,, el seu parlament. "Nosaltres també creiem que l'ha empitjorat, però també sabem que tenir una ciutat en perfectes condicions de revista és impossible i entenem la dificultat de poder gestionar una ciutat com la nostra", ha apuntat destacant la gran quantitat d'arbrat que genera fulles i aixequen voreres. "Tot i això,", ha sentenciat."Després de sentir-los parlar, j", ha retret el regidor de Serveis Urbans,, lamentant que s'utilitzi el manteniment de la ciutat amb. Davant de les crítiques, Gallardo ha detallat la tasca feta durant el mandat recordant la bateria d'inversions per arranjar i asfaltar desenes de carrers i els centenars d'actuacions de la Brigada Municipal. Amb tot, el socialista va carregar contra la "falta de coneixement" i "afirmacions errònies" que es recull, assegura, en el text de la moció taronja.Per la seva banda, el portaveu de Cs,, va defensar la presentació de la moció motivada per l' última nota de l'Observatori Sociològic de Sant Cugat on s'observa la més baixa de l'històric . A més, ha denunciat que l'Ajuntament estigui tirant endavant araa les portes de les eleccions municipals.La moció va acabar sentper la majoria absoluta de l'executiu d'esquerres.