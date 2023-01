El PDECat reclama a Ingla que es pronunciï sobre el Quart Cinturó

Les preguntes de la carta a Ingla

La secció local del(PDECat) ha reclamat a l'alcaldessa de Sant Cugat,(ERC), que es pronunciï sobre la sevaen una carta oberta. Un projecte que, cal recordar, ha rebut el suport de l'Associació de Municipis de l'Arc Metropolità, del Consell Comarcal del Vallès Occidental, dels Ajuntaments de Terrassa, Sabadell i Castellar, i també d'un ampli ventall d'agrupacions i entitats empresarials.Val a dir, que en un article d'opinió publicat ala setmana passada, el coordinador republicà de l'agrupació local, Francesc Osan, deixava clar el seu no . "Des d’ERC no acceptarem perpetuar models de mobilitat caducs ni plantejaments erronis sense el consens territorial", exposaven en la peça.Mentrestant, el PDECat mostra la sevaper unaper al conjunt de la comarca i, en especial, de Sant Cugat. En aquesta línia, consideren que l'obertura de la B40 aportariaamb una substancial reducció del trànsit a l'AP7;de l'entorn; comportaria ""; i potenciaria l'del territori.- Està d’acord en el fet que la negativa a la finalització de la B40, per part del govern de la Generalitat i del partit que li dona suport, Esquerra Republicana de Catalunya, mantingui molt més temps els perjudicis que la sobresaturació de la AP7/B30 comporta als ciutadans de Sant Cugat del Vallès?- ¿És conscient, alcaldessa, que els dies laborables, en franges horàries cada cop més amples, milers de ciutadans d’aquesta vila, així com centenars de transports amb origen o destí a les nostres empreses, pateixen col·lapses i retencions quilomètriques diàries a l'AP7/B30, amb el conseqüent i enorme malbaratament de temps, salut mental i combustible, a més de risc circulatori, tot sabent que aquesta sobresaturació es resoldria de forma radical amb l’entrada en servei de la B40?

Carta Oberta del PDECat a l'alcaldessa Mireia Ingla by Sergi Baixas on Scribd