De Sant Cugat al Kremlin: convocada una acció de protesta per aturar la guerra a Ucraïna

La comunitat local ucraïnesa alça la veu contra la guerra encetada per Putin Foto: Sergi Baixas

El pròximfarà un. Un cru conflicte amb desenes de milers de morts que continua endavant sense un clar final a l'horitzó. Per aquest motiu, laha volgut agafar la iniciativa i està organitzant una "" per protestar contra l'ofensiva russa liderada per Putin.i, mentrestant, aquí continuem indiferents amb la nostra quotidianitat", han criticat des de l'associació local en una roda de premsa. "El nostre objectiu ésper, en un acte d'unitat,", han exposat des del col·lectiu amb la missió d'aconseguir fer "bellugar" la ciutadania."Estem al final de les nostres vides i ens dol veure cada dia les imatges del conflicte. Nosaltres venim d'una generació de postguerra i sabem el que és passar-ho malament", han lamentat els pensionistes santcugatencs aspirant que ningú més hagi de viure una situació similar. "Tant de bo fóssim capaços deque acabés desembocant en una", han sentenciat amb la mirada posada al Kremlin i a Vladímir Putin.Per tot plegat, en un, la plataforma es posarà aviat en contacte amb totes les entitats i associacions de la ciutat per organitzar plegats unque, en principi, tindria lloc pel mateix 24 de febrer; tot i que finalment podria avançar-se uns dies per evitar coincidir amb la marxa prevista per la mateixa efemèride a Barcelona.