. La previsió del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), amb ràfegues deha obligat Protecció Civil a mantenir actius durant les pròximes hores elamb nivells deal conjunt del litoral català.En el cas de, on avui ha bufat fort, els equips de Protecció Civil, la Brigada Municipal, Bombers i l'ADF local han actuat per fer front a lesprovocades per lesEntre d'altres, haque ha tallat el trànsit durant més d'una hora;als carrers Pau VI i Carrasco i Formiguera;; i elen una comunitat de veïns del carrer Josep Carner.A més a més, cal recordar que l'avís pel vent ha fet recuperar el Pla Alfa dels Agents Rurals per. En la mateixa línia, també es fa una crida a "extremar la prudència" perquè el vent s'intensificarà arreu del país, especialment a les comarques centrals i del litoral i prelitoral barceloní i tarragoní.Per aquest motiu, es demanades de balcons, terrasses, terrats i altres elements elevats, així com assegurar aquells que no es poden retirar. En el moment en què el vent sigui intens, també han recomanat evitar situar-se en punts que puguin provocar riscos, com ara zones amb arbres o murs que no siguin estables, així com extremar les precaucions a les activitats a l'exterior.