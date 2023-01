ENQUESTA | Creus que s'hauria de «replantejar» el projecte de Ragull Centre?

En pocs dies farà un any de l'aprovació definitiva de la minuta delque permetia tirar endavant el polèmic projecte de "Ragull Centre" . Una operació publicoprivada que naixia amb la voluntat de transformar uns terrenys industrials en desús dela un nou nucli urbanitzat al barri delEn total,-representant el 61% del parc habitacional total- a més de 3.200 m2 de locals comercials, 2.800 m2 d'equipaments i 300 places d'aparcament soterrat. Tot plegat, adornat com a nou espai públic urbanitzat i enjardinat.Un projecte elaborat de la mà deld'esquerres (ERC, PSC i la CUP) per donar resposta a l'que pateix la ciutat. No obstant això, el projecte va topar ràpidament amb unatant política -Junts i Cs- com veïnal de l'entorn de l'avinguda de Cerdanyola. Una preocupació que, bàsicament, se centrava en l'alçada original dels dos edificis previstos d'11 plantes. Ara, però, amb elde les torres per aplacar aquesta animadversió, ja s'estaria parlant d'uns edificis esglaonats més compactes amb alçades de planta baixa +5, planta baixa +6 i planta baixa +7.Per la seva banda, Junts ja va fer un pas als tribunals portant el conveni del projecte amb Laboratoris Ferrer al Jutjat del Contenciós-Administratiu de Barcelona per "posar fre a aquest nyap urbanístic" que, asseguren, és "absolutament contrari a l'interès públic" i "desballesta el model urbanístic" de la ciutat.A més a més, aquest dissabte, el PSC, una de les tres potes del tripartit, ja s'ha desmarcat dels seus companys de l'executiu i aposta públicament per " replantejar " el projecte.I tu, com ho veus? Vota i participa a l'enquesta!