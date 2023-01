La CUP posa el crit al cel davant la nova onada de feminicidis

L'alcaldable de la CUP Marco Simarro amb la núm.3 de les llsites Ariadna Sierra Foto: Cedida

Prevenció i sensibilització

Durant les tres primeres setmanes de l'any, a l'Estat espanyol ja s'han registratque s'afegeixen a altres casos d'agressions sexuals contra les dones denunciades arreu del país. En aquest context alarmant, laha convocat una roda de premsa per exposar públicament aquesta preocupanti recordar que els recursos que ofereix l'Ajuntament a la ciutadania per combatre aquesta xacra. L'any passat, el Servei d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD) va atendre 138 víctimes santcugatenques per violència masclista."Cal unaperquè s'aturi immediatament la violència contra les dones i deixar enrere, d'una vegada per totes, el masclisme i la cultura patriarcal mentre", ha reivindicat la número 3 de la CUP a les eleccions municipals,", ha clamat Sierra mentre reivindicava de "necessitat" la feina de col·lectius comi el. En aquesta mateixa línia, la cupaire també ha mostrat el seu suport a les set joves encausades de 8 Mil Motius que s'enfrontaran aviat al judici pel tall de vies durant la vaga feminista de 2018 . "Aquell dia érem moltes i han rebut elles", ha reblat sobre unque tan sols, assegura, pot acabar en absolució i que denota unaPer la seva banda, l'alcaldable, ha fet uni les actuacions de l'administració per combatre la violència masclista. "Independentment de l’àmbit més de sensibilització i de prevenció, pensàvem que era molt importantque garanteixen una atenció material a les dones del municipi que ho necessitin", ha assenyalat el cupaire ressaltant l'destinats tant al SIAD com al SAI LGTBI."Ésper lluitar contra aquestes", ha afegit Simarro amb el compromís de continuar reforçant aquests equipaments. En aquest sentit, cal recordar que la Casa Mònaco (avinguda de Gràcia núm. 50) ofereix atenció i orientació contra la violència masclista, a més d'assessorament jurídic i psicològic.