L'Assemblea pel Clima insta a reactivar el reaprofitament alimentari de les escoles de Sant Cugat

L'insta l'Ajuntament aper adherir-se al programa Recooperem impulsat pel Consell Comarcal del Vallès Occidental . Un projecte paralitzat que neix amb la voluntat dea partir del seu congelament en tàpers i la seva redistribució a diverses entitats socials de la ciutat.Durant l'Audiència Pública del ple de gener, el portaveu de l'associació, sota una mirada "constructiva", que fa més de dos anys que intenten sumar-se al projecte d'"alt interès" per a la ciutat, però sempre han acabat topant amb. Entre d'altres, asseguren, la falta de coordinació entre els diversos actors implicats o l'espatllament dels congeladors. "Hem tingut paciència", han brandat insistint en el fet que es prenguin solucions urgentment per poder-hi participar i reactivar el programa.Per la seva banda, la Comissionada per l'Emergència Climàtica,, ha reconegut que el projecte es va veure "" arran de latan bon punt quan s'acabava de posar en marxa a l'escola Collserola. No obstant això, la republicana també ha avançat que aviat el projecte detornarà a posar-se en marxa i es veuràcom el Thau, Joan Maragall i del Pi d'en Xandri. Un impuls que arribarà després de trobar-se amb altres "dificultats" derivades arran de laque ha provocat l'endarreriment de la seva reactivació.