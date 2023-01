Cs canvia d'imatge i logo

Es el momento de mirar hacia el futuro, renovarse y avanzar. Siempre orgullosos de nuestro nombre y del legado de Ciudadanos a los españoles.



Hoy presentamos la nueva imagen de CS: una imagen renovada para un proyecto renovado para un país de ciudadanos #RadicalmenteLibres pic.twitter.com/wqhvYci2Od — Ciudadanos 🇪🇸🇪🇺 (@CiudadanosCs) January 15, 2023

escalfa motors davant de les. I aquesta vegada, ho farà amb unaprovat a l'Assemblea de Refundació com a proposta de la nova executiva de la formació. Així doncs, a partir d'ara, el partit liberal(Catalunya, Espanya i Unió Europea) amb unI és que la nova imatge pretén "amb més optimisme i unió entre espanyols". De la mateixa manera, es volque busca allunyar-se de la política tradicional amb una alternativa diferent". En aquesta línia, la nova imatge es construeix des de laque manifesta, asseguren, el valor de cada ciutadà compartida amb la sobirania nacional en forma d'hemicicle parlamentari.Dues tipografies dibuixades a mida i en majúscules que, a més, aporten "caràcter didàctic, versatilitat, elegància i gestos valents". Malgrat tot, la paleta de colors continuarà centrant-se en elque desprèn "energia i lluminositat" combinat amb un verd espacial que aporta "harmonia i tranquil·litat", amb un gris càlid per al contrast.En qualsevol cas, Cs mantindrà el seu nom reivindicant els "valors fundacionals que van il·luminar uni la defensa de la idea d'una". Una "nova identitat", diuen, per ajudar a avançar cap a una societat més moderna i avançada. "Per molt complicat que sigui el moment, el nostre nom no està tacat per la corrupció ni escàndols", han sentenciat en contraposició, asseguren, als seus rivals polítics.