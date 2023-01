Arran interpel·la a ERC i PSC per la reforma del Codi Penal: «Us sentiu intimidades?»

Esteu orgulloses deen defensa dels drets socials?" Amb aquesta i altres preguntes dirigides ai el, les joves d'han participat a l'Audiència Pública del ple de gener per denunciar la proposta de reforma del Codi Penal pactada entre el govern de Sánchez i els republicans catalans . Una modificació quei obrint la porta a més ingressos a presó."Com pot ser que us autoanomeneu progressistes, independentistes i socialistes -respectivament, quan defeneu una tipificació que", ha qüestionat la portaveu d'Arran,. "Ens ho heu venut per la derogació del delicte de sedició, amb què estem d'acord, però", han lamentat alertant que seran elles qui patiran les "" de la nova legislació que afegeix el supòsit d'comportant, asseguren, un alt grau de subjectivitat i d'interpretació per part dels jutges. "Us sentiu intimidades?".En aquest sentit, han recordat que, malgrat les penes màximes es reduïssin de 6 a 5 anys, les. Una modificació que, en cas de sentència condemnatòria, la pena mínima seria suficient per a l'Un escenari que posa en escac a les joves deque enfrontaran aviat el judici pel tall de les vies de FGC durant la vaga feminista del 2018.Com a resposta,(ERC) ha esbitzat que s'han "" a l'hora de presentar aquestes preguntes. "No correspon a l'alcaldessa de Sant Cugat respondre aquests dubtes que, a més, tu mateixa no pretenies que respongués perquè tu t'has preguntat i tu t'ho has respost. Una bona manera de donar-se sempre la raó a un mateix", ha sentenciat la republicana.Per la seva banda, des del PSC, el portaveu i alcaldable socialista,, ha contestat que l'ús de la. "Quan es salten les lleis, hi ha conseqüències", ha brandat Soler. "I no, no ens sentim intimidats i menys quan ens tiren carbó" , ha afegit en relació amb els atacs rebuts per Arran davant de la seva seu local.