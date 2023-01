Les okupacions delinqüencials i conflictives esquincen la unitat de vot del govern

Què diu la moció aprovada?

. La moció de caràcter general presentada per Junts al ple de gener amb l'objectiu de declarar la guerra a aquesta "greu problemàtica" arreu del país ha esquinçat la unitat en el si del govern separant ERC i la CUP del PSC. Una de les poques vegades en què s'ha fragmentat el sentit de vot de l'executiu d'esquerres durant tota la legislatura, amb excepció d'aquelles mocions relacionades amb el procés independentista.Sota la premissa de "" a aquells municipis del país afectats per aquesta "realitat", el principal partit de l'oposició ha defensat la presentació d'aquesta moció que, reconeixen,. L'objectiu, segons ha exposat el portaveu, és "" a les institucions competents perquè entomin les mesures necessàries per fer-hi front i "".Des d', han carregat contra una moció que "" que tan sols, exposen, "fan fregar de mans a l'extrema dreta". Una proposta "populista" que en cap cas respon a la realitat santcugatenca i que només pot ser entesa, asseguren, com a "". En aquesta línia, tantcomhan retret la "" que desprèn la moció -ja que en aquesta mena de casos els cossos policials ja actuarien d'ofici- mentre aposten per destinarPer contra, des del, el portaveu i alcaldableha reivindicat la necessitat d'abordar la situació i "". "És realitat que no és un problema greu a Sant Cugat, però és un problema que existeix i ens sentim còmodes amb la moció", ha remarcat el socialista per escudar el seu sentit de vot pel caràcter nacional de la moció.Fora del govern, l'altre partit de l'oposició,, ha donat suport fútilment a la moció amb una crida a "que, en cap cas, ajuden a solucionar la crisi habitacional".Des de Junts reclamen l'-amb la pertinent modificació al Codi Civil de Catalunya- perquè es puguin iniciar els tràmits a l'hora deen cas que la propietat -sovint entitats financeres o fons voltors- no se'n faci càrrec de la seva expulsió i solucionarEn aquesta línia, el text aprovat també aposta per l'd'aquests immobles desocupats i recuperats perquè siguin destinats a. Finalment, amb una modificació a la Llei d'Enjudiciament Criminal, insten a la introducció d'una mesura que contempli un-en el termini màxim de 48 hores des de la petició cautelar- quan els ocupants no siguin capaços d'exhibir el títol jurídic que legitimi la seva permanència a l'immoble.