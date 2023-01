Sant Cugat es conjura contra l'assetjament a ciclistes

El tinent d'alcalde Pere Soler davant de l'ecomptador de bicicletes Foto: Sergi Baixas



Esperit estadístic, no sancionador

ha donat la primera llum verda aquesta tarda per a la implementació d'unper saber com actuar davant dei usuaris de vehicles de mobilitat personal (VMP). El text, que s'ha aprovat durant el ple de gener, estableix undavant d'aquestes situacions que s'ha treballat de la mà de les entitats ciclistes locals. En cas de no rebre cap al·legació durant el període d'informació pública, quedarà aprovat definitivament."L'objectiu ési exposar que l'Ajuntament està al costat dels ciclistes quan es veuen immersos en situacions de", ha exposat el tinent d'alcaldia de Presidència,, apel·lant a ladel protocol. Tot plegat, mentre el socialista ha continuat reivindicant l'aposta del govern pel que fa a l'impuls d'una, promovent la xarxa de carrils bici i la connexió pedalable amb Rubí Tanmateix, tambéa partir de l'1 de febrer on poder explicar la situació viscuda, el tipus d'assetjament (lleu, greu o molt greu) i s'informi de tots els detalls. Aquesta comunicació, que rebrà lapermetrà engegar les investigacions pertinents en funció de les infraccions denunciades.No obstant això, cal assenyalar que el protocol, ja que la Policia Local no pot actuar a compte d'altri sense una denúncia. De totes maneres, aquesta plataforma permetrà anar recollint dades isobre en quins indrets de la ciutat es cometen més infraccions i, per tant, prendre decisions en conseqüència.Pel que fa a l'oposició, des dehan brandat el seu "" arran de les "incongruències" que observen davant de l'aplicació real del protocol mentre estenen la mà a millorar-lo. Per contra,ha votat negativament denunciant que aquesta iniciativa ve motivada perdel govern respecte a l'ordenança de mobilitat". Els taronges han reclamat "rigor" i que es desenvolupi undavant dels conductors "kamikazes" en patinet.