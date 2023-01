Replantejar el Ragull Centre

. El primer secretari del PSC,, s'ha desplaçat aquest dissabte al matí fins a Sant Cugat per de la candidatura local de Pere Soler de cara a les. Un lideratge que el santcugatenc entoma per tercera vegada amb l'en un acteamb més de 150 assistentsi abrigallat de bona part de la plana major local, comarcal i nacional.Una escomesa electoral que, val a dir, els socialistes abordaran enguany des de l'interior d'undesprés d'aconseguir configurar un executiu amb ERC i la CUP que va permetre posar fi a 32 anys consecutius d'alcaldies convergents. Un pacte d'esquerres que, en paraules d'Illa, inicialment, "no es veia gens clar". Tot i això, després de diverses reunions de discussió i bons arguments, es va acabar de "convèncer" un reticent consell nacional. "", ha reconegut el primer secretari. "que heu demostrat. Sou un exemple de la política útil", ha afegit Illa reivindicant el mèrit de l'agrupació local per haver estat capaç de teixir aliances i consolidar undeixant ja enrere els temps difícils."Quan tothom ens donava per morts,", ha recordat Soler sobre l'any 2015 després d'heretar la formació sota l'amenaça de desaparèixer. Una conjuntura ja superada que ha anat evolucionant fins a tenir inclús l'"" de vertebrar un tripartit. "Vam decidir unir-nos enfocant-nos únicament en el que ens unia en l'àmbit local mentre defugíem d'allò que ens separava a escala nacional. I sí, forces antagòniques vam aconseguir pactar en la discrepància donant pas a un", ha assenyalat celebrant haver "" i endreçar "" en la gestió de l'Ajuntament.; ajudant a consolidar un govern pel qual ningú donava un duro", ha reblat Soler. "Estem molt orgullosos de la feina feta", ha remarcat després d'esmerçar tots els esforços en unmarcat pels efectes del temporal Glòria, la pandèmia i l'actual crisi de la inflació., i cal potenciar-la" ha continuat remarcant l'alcaldable amb la mirada posada en impulsar més polítiques en matèria social, econòmica i de seguretat. Tot plegat, en municipi on considera cabdal continuarmentre es manté una actitud d'davant de les necessitats del veïnat.En aquesta línia, i davant d'una ciutat que qualifica d'"heterogènia", Soler ha fet sonar lai ha apuntat que caldria "replantejar" el polèmic projecte del Ragull Centre -impulsat des del propi tripartit- per deixar que la ciutadania pugui dir la seva sobre com s'ha de "vertebrar" la nova avinguda de Cerdanyola.Durant l'acte, també s'ha fet esment a laamb un parlament inaugural de la vocal socialista de la Vila,, i on s'ha reivindicat la figura del pròxim candidat presidenciable consensuat per les esquerres, Juanjo Cortés L'ha revalidat per unanimitat la candidatura deperde cara a les pròximes. La votació de l'assemblea local ratifica el seu postulament després d'haver recollit unde la militància com a únic precandidat. El nomenament ha acabat de superar l'últim tràmit aquest cap de setmana amb el vistiplau de la cúpula nacional."Elsi crec que podem", ha augurat Soler en un acte amb la militància confiant que es reprodueixin al municipi els bons resultats del PSC que s'estan veient últimament arreu de l'Estat. "Després de 36 anys,", ha reivindicat veient-se, diu, amb més força que mai.En aquesta mateixa línia, l'actual tinència d'alcaldia de Presidència, Economia i Hisenda, ha apel·lat al "" brindat per l'"" que han cultivat els socialistes durant aquests tres darrers anys de tripartit -juntament amb ERC i la CUP-.Tanmateix, Soler afirma amb orgull que han aconseguit; com ara el temporal Glòria, la pandèmia del coronavirus i els primers espetecs de la imminent crisi econòmica. Unscap a la feina col·lectiva que ha traslladat als seus companys de partit -Elena Vila, Pilar Gorina i José Gallardo- i a la resta de membres del govern.Tot i això, i malgrat afavorir unaencetat pel tripartit d'esquerres que hauria d'anar més enllà de quatre anys, Soler no "tanca la porta" a contemplar altres opcions apel·lant a la seva "". A preguntes de, el portaveu socialista no descarta tornar a arribar a un acord amb Junts o qualsevol altra força política; sempre i quan això els permeti continuar sent "" en la governança municipal.Als últims comicis, el PSC va esdevenir lade la ciutat amb prop de 3.550 vots que van acabar traduint-se en quatre regidories.