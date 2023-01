Les xifres del Nadal a Sant Cugat

Xifres de participació per activitats:

L'Ajuntament ha fet públiques lesen el primer Nadal sense restriccions des de la pandèmia. Milers de persones han gaudit de les més deamb el suport d'una cinquantena d'entitats de la ciutat sota el lema "Encén el Nadal a Sant Cugat".Entre les propostes més destacades torna a guanyar l'(+18.000 persones), amb un Trenet de Nadal que el segueix de prop (+16.000 viatgers) i una multitudinària que va aglutinar més de 15.000 santcugatencs. Més enllà del podi, també són rellevants les dades del Quinto (12.000 participants); del(9.000); del(+6.500) i de l' espectacle de l'Encesa de Llums a la plaça d'Octavià (2.000)."Sant Cugat ha fet un pas endavant compaginant les activitats més tradicionals, com Pedra i Sang o el Quinto, amb les més noves, com el Parc Jove o la modernització de la Cavalcada"; ha reivindicat la tinenta de Cultura,. "A més, enguany també hem conegut el, un nou personatge màgic, que ens acompanyarà cada any per Nadal per portar la Llum que guiarà els Reis d'Orient a la ciutat", ha afegit la republicana.Un Nadal que, val a dir, ha comptat amb més llums que mai . Prop de 400.000 punts de llum LED, un Cel de Nadal d'1,2 km a l'eix comercial, i molts altres adorns per acompanyar el comerç local en aquestes dates tan especials.· Nadal a l’Envelat: 18.290 persones (6.765 en activitats esportives)· Trenet de Nadal: 16.307 persones· Visita Reis d’Orient: Arribada dels Reis (5.000), Cavalcada (10.000), Cavalcada Mira-sol (900), Campament la Floresta (600), Cavalcada les Planes (450)· Quinto de Nadal: 12.000 persones· Campament Reial Claustre: 9.000 persones· Parc Jove: 6.689 persones· Encesa de llums: 2.000 persones (500 a la xocolatada de l’INS FP sant Cugat)· Activitats als districtes: 1.500 persones· Caseta de La Pua: 1.200 persones· Muxinach i la llum: 1.000 persones· Cursa del Gall: 829 participants· Pessebre i Nadales al carrer: 1.000 persones· Pedra i Sang: 687 persones· Altres activitats: Scrooge, fem un musical per Nadal. Cor infantil. (1.043), Concert de Valsos i Danses Orquestra Simfònica Sant Cugat (913), Concert Gent Gran (700), Barri Monestir St. Francesc (600), Pessebre Vivent (550), Torneig de Reis de Bàsquet UESC(541), Concert Gospel La Unió (500), Karaoke i Petits Canelons (400), Pastorets Mira-sol (314), Nadal als Museus (286), Nadal a les Biblioteques (245), Animació Volpelleres (200), Escudella Rock (200), Esbart Sants Innocents (200), Patge Volpelleres (150), Cicle Hivern CPA (140), Cant de la Sibil·la (122), Patgessa pl. Coll (98), Centres d’Art (89), ‘Per Nadal, fem el poema’ (78), Poema de Nadal (70).