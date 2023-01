Els Tres Tombs de Sant Cugat bufaran espelmes amb 150 anys d'història

Programa d'actes per la festivitat de Sant Antoni Abad de Sant Cugat 2023

Els Tres Tombs, +150 anys d'història

Mapa del recorregut de la tradicional Rua dels Tres Tombs 2023

celebrarà enguany una edició molt especial de la. I és que la, que inclou la Festa dels Foguerons, el Mercat de Traginers i la popular, bufaràal costat de la tradició agrícola i ramadera de la vila. "És cert que avui som una ciutat ben diferent, però celebracions com aquesta ens ajuden ad'una ciutat que ha doblat la població en els darrers 25 anys i l'ha triplicat en els darrers 40", ha reivindicat l'alcaldessaPer aquest motiu, l'Ajuntament i la Comissió de Sant Antoni impulsaran un. Una tasca encomanada a l'historiador localque pròximament es plasmarà en el llibre "La Festa de Sant Antoni Abat aPel que fa als detalls de l'edició actual, enguany es comptarà amb lesde La Puntual Folk, Julivert i la companyia Roger Canals; una mostra per a tots els públics sobre com es guarneix un; i una conferència sobre larelacionada amb Sant Antoni Abad a càrrec de la historiadora Montse Barniol.Pel que fa a las, aquesta tindrà lloc el pròximi l'entitat abanderada d'aquest any serà la. Pel que fa al, aquest s'iniciarà a l'avinguda del Pla del Vinyet a les 11 h del matí i finalitzarà a la plaça de Barcelona. Mentrestant, a les 12 h, la parròquia de Sant Pere d'Octavià farà laal passeig de Francesc Macià. La festa arribarà a la seva fi a les 18.30 h amb un concert per a la gent gran al teatre de La Unió.Tanmateix, el consistori ha volgut destacar que el recorregut s'ha tornat a dissenyar per fer possible el manteniment d'aquesta festa tradicional amb elque hi participen - una demanda incessant dels col·lectius animalistes de la ciutat -. Amb tot, durant tota la rua s'aplicarà el Protocol de Benestar Animal, Seguretat i reglament d'ordre de les cavalcades i passades de laacompanyat de la contractació de duesen èquids. A més, també es conduirà un seguiment "molt específic" per analitzar i plantejar mesures correctores en aquells indrets on es detectin perills o potencials riscs de relliscada.