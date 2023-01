Els comuns arremeten contra la gestió pressupostària del tripartit: «Sempre tard i malament»

El pressupost santcugatenc

Aquest matí, l' alcaldable Ramon Gutiérrez i una desena de militants i afiliats d'han repartit tríptics als usuaris de l'estació de FGC de Sant Cugat on es plasmaven lesaconseguides pels comuns pel que fa a lesde l'Estat i de la Generalitat."Fer política és aplicar els recursos econòmics a satisfer i donar resposta a les necessitats de la ciutadania", ha relatat el diputaten una roda de premsa a la plaça de Lluís Millet. "Ladel país és molt complicada i els serveis públics s'estan ressentint en un context de crisi i emergència climàtica", ha afegit el parlamentari apel·lant a la importància de, com més aviat, millor elsAixí doncs, davant d'aquesta conjuntura d'"", els comuns han centrat les negociacions als comptes generals en tres grans eixos: un pla de xoc per, la potenciació de lai un paquet de mesures per, en especial, entre els joves.Més al detall, els comuns han aconseguit esgarrapar a Catalunya, entre d'altres, un increment de la(RGC) -amb l'objectiu d'ampliar els recursos destinats a aquells ciutadans que se situen per sota del llindar de subsistència-; l'increment de les; mantenir i eixamplar les; i el compromís d'aplicar un 20% del pressupost de Salut a(CAP).A més a més, també han aconseguitde Catalunya perquè sigui sobirana energèticament; plantejar un mentre rebutgen la construcció del Quart Cinturó -; iper a les grans fortunes i pels grans tenidors de pisos buits.Gutiérrez no s'ha deixat d'aprofitar l'ocasió per carregar contra la tardança sistemàtica del govern tripartit pel que fa a l'aprovació dels pressupostos . "", ha reblat l'alcaldable criticant les conseqüències i repercussions que això representa pel conjunt de la ciutadania i entitats subvencionades. "Prorrogar-los significa no augmentar la inversió i, per tant,que està posant en problemes a bona part de la nostra població", ha denunciat escometent contra la "" de l'executiu.Tanmateix, el portaveu dels comuns també ha lamentat que en aquesta negociació dels pressupostos, el govern de la Generalitat -ostentat en solitari per ERC- hagidurant les negociacions poderarreu del país. Una demanda que, en clau local, hagués suposat tractar la construcció de la reivindicada