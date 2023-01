La ciutadania puntua la qualitat de vida de Sant Cugat

". Aquesta és la principal conclusió que es desprèn de lesavançades aquest dimarts pel govern durant el tradicional esmorzar amb la premsa on es va fer una valoració del transcurs del mandat del tripartit (ERC-PSC-CUP). Així doncs, elconsidera que una de les prioritats de l'Ajuntament ha de ser garantir aquest aspecte de cara al futur, segons unadurant el passat mes de novembre.Una qualitat de vida que 9 de cada 10 santcugatencs atribueixen a l'"" de la ciutat. Tot plegat, amb la mirada posada en unque, segons el 80% del veïnat, hauria de mantenir un rumb paral·lel alsi amb la consolidació deEn la mateixa línia, el 90% reclama que l'Ajuntament agafi la responsabilitat d'del municipi per tal de preparar-la als "reptes dels nous temps". Una exigència que, indissociablement, també s'ha de concebre al voltant dels deures en matèria d'emergència habitacional recollida en un primer avanç del DOC Pel que fa a altres aspectes, elen els darrers quatre anys enfront d'un 10% que ha empitjorat -la resta creu que segueix igual-. Uns percentatges que s'assimilen davant la pregunta "Creus que la sensibilitat per lade l'Ajuntament és major, igual o menor que fa quatre anys?" amb un 37% a l'alça i un 10% a la baixa.En l'àmbit de, prop del 75% del veïnat creu que el consistori ha de continuar emprenent mesures per tal que l'; mentre que tan sols un 15% s'hi mostra en desacord. Unes xifres que resulten idèntiques davant el qüestionament per l'Finalment, també destaca el resultat de la pregunta sobre el projecte del nou edifici per l'escola de La Mirada enmig del bosc de Volpelleres amb prop d'un 75% a favor i un 10% en contra.

Presentació de les Dades Obertes de Ciutat sobre la Qualitat de Vida by Sergi Baixas on Scribd