Aquests són els temes que es debatran aquest dilluns al ple de Sant Cugat

4.- Dació de compte del Decret d'alcaldia núm. 4794/2022 de data 15.11.2022, de modificació de la instrucció interna "Política de viatges de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès". (Exp. 42820/2019)



5.- Dació de compte de l'informe definitiu elaborat per la Intervenció General, relatiu a l'auditoria de comptes de l'Organisme Autònom Municipal Centre Cultural (OAMCC), corresponent a l'any 2021. (Exp. 31094/2022)



6.- Adjudicació del contracte per a l'adquisició i posada en marxa d’una aplicació informàtica per a la implantació informatitzada de la comptabilitat analítica de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès per procediment negociat sense publicitat per exclusivitat. (Exp. 29243/2022) 4.- Dació de compte del Decret d'alcaldia núm. 4794/2022 de data 15.11.2022, de modificació de la instrucció interna "Política de viatges de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès". (Exp. 42820/2019)5.- Dació de compte de l'informe definitiu elaborat per la Intervenció General, relatiu a l'auditoria de comptes de l'Organisme Autònom Municipal Centre Cultural (OAMCC), corresponent a l'any 2021. (Exp. 31094/2022)6.- Adjudicació del contracte per a l'adquisició i posada en marxa d’una aplicació informàtica per a la implantació informatitzada de la comptabilitat analítica de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès per procediment negociat sense publicitat per exclusivitat. (Exp. 29243/2022)



Serveis Urbans, Mobilitat i Transport



7.- Aprovació de la 1ª pròrroga del contracte de serveis de verificació anual del correcte funcionament de les 25 instal·lacions de parallamps ubicades en dependències municipals de l'Ajuntament i manteniment correctiu (15/2019). (Exp. 1632/2019)



8.- Aprovació del Protocol per a la prevenció, l'actuació i la resolució de situacions d'assetjament a persones usuàries de bicicleta i VMP a Sant Cugat del Vallès. (Exp.49845/2022)



Desenvolupament Urbà i Habitatge



9.- Proposta d'acord de suspensió del contracte d'obres per la licitació de les obres dels lots 1 i 2 per l'execució del projecte bàsic i executiu de l'obra per a la construcció de l'escola d'ensenyament infantil i primària "La Mirada". (Exp. 10755/2022)



10.- Proposta d'acord de suspensió del contracte d'obres per la licitació de les obres dels lots 3 i 4 per l'execució del projecte bàsic i executiu de l'obra per a la construcció de l'escola d'ensenyament infantil i primària "La Mirada". (Exp. 39213/2021)



Cultura, Turisme i Patrimoni Cultural



11.- Aprovació de la 2ª pròrroga del contracte de serveis de gestió i dinamització sociocultural i socioeducativa dels barris, mitjançant la Xarxa de Centres Culturals Polivalents - XCCP Centres de barri. (Exp. 16258/2017 - 15/2017)



12.- Aprovació de la 2ª pròrroga del contracte dels serveis de gestió i dinamització sociocultural i socioeducativa de la ciutat i serveis de muntatge i desmuntatge de les activitats addicionals, mitjançant la Xarxa de Centres Culturals Polivalents de Ciutat "XCCP". (Exp. 14951/2017)



Educació, Universitat i Memòria Històrica



13.- Aprovació del protocol d'adhesió a la Xarxa d'Escoles de Música de Sant Cugat del Vallès (XEMUSC). (Exp. 51779/2022)



Control dels òrgans de govern



17.- Control i fiscalització dels altres òrgans de govern



18.- Precs, preguntes i interpel·lacions





El primerse celebrarà aquest dilluns a partir de lesa la-arran de les obres de remodelació de la Sala de Plens del consistori- i es podrà seguir en directe de manera telemàtica a través del canal de Youtube de l'Ajuntament , Cugat.cat o TV Sant Cugat. En total, el ple compta ambi, a les 19 h, serà el torn de l'1.- Proposta d'aprovació dels esborranys de les actes dels Plens de dates 2, 19 i 28 de desembre de 2022 (extraordinària, ordinària i extraordinària i urgent respectivament).2.- Dació de compte dels decrets dictats per aquesta alcaldia i tinències d'alcaldia així com els dels organismes autònoms del PME, de l'OAMCCSC i de l'IGEPESI.3.- Aprovació de la primera pròrroga del conveni entre l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès i Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya que té per objecte la regulació de les condicions per tal que la Policia Local i la secció de Protecció Civil de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès puguin gaudir de l'exempció de pagament per l'ús dels serveis prestats per FGC. (Exp. 47343/2022)