El president de l'Associació Gabriel Ferrater anuncia la seva renúncia al càrrec

Després de finalitzar l' exitós Any Gabriel Ferrater , el president de l'associació localha anunciat aquest dimarts que. "Ara es tanca una etapa i se n'obre una altra. Així doncs,i, per això, crec que és un bon moment per fer un pas al costat i", ha exposat Tres en un comunicat de comiat on també assenyala que "no convé ni a l'associació ni a nivell personal aferrar-se massa anys a un càrrec directiu".En la carta, l'expresident reivindica lesaconseguides durant els darrers sis anys des de la fundació de l'entitat cultural al. "Hem aconseguit el reconeixement de Gabriel Ferrater com a fill predilecte de Sant Cugat, la reactivació del Premi de Poesia Gabriel Ferrater per a centres de secundària i de batxillerat, la creació de l’itinerari Gabriel Ferrater, la senyalització amb una placa la casa on va néixer el poeta ; la creació del Premi d’assaig jove “Pensar Més” en memòria de Gabriel Ferrater... I, en definitiva,"."Us animo a continuar amb nosaltres en aquestaque no deixarà de tenir els dos eixos essencials de l'Associació:", ha sentenciat Tres.

Renúncia de la Presidència de Joan Tres de l'Associació Gabriel Ferrater by Sergi Baixas on Scribd