El govern treu pit del mandat a les portes de les eleccions

L'alcaldessa Mireia Ingla parlant amb la premsa Foto: Albert Canalejo - Aj. de Sant Cugat

Pressupost i futur postelectoral

Amb lesa la cantonada, elha tret pit de la gestió feta al capdavant de l'Ajuntament durant el darrer mandat. "Després de 32 anys consecutius de governs convergents, s'ha demostrat que l'", ha destacat l'alcaldessa(ERC) en un esmorzar amb la premsa. "Ungràcies a la generositat, complicitat, confiança i solvència de les tres forces polítiques", ha afegit la republicana apel·lant a la novaque ha reubicat lesde l'agenda política.Així doncs, la batllessa ha apuntat que, fins ara, l'Ajuntament haviaels seus reptes com a administració pública quedant-seals nous estàndards, criteris i requisits a l'hora de donar resposta. "Des del primer moment vam decidir adoptar una actitud activa per adoptar", ha reivindicat Ingla insistint en l'obligació dei, alhora, en la urgència d'"endreçar" la casa de la Vila.", ha remarcat la tinència d'alcaldia de Presidència,(PSC). Així, el socialista ha exposat que el govern ha donat compliment al seufonamentat en els acords de la "històrica" configuració del tripartit. Tot plegat, ha remarcat, com un "" que ha anat superant els diversos obstacles com el temporal Glòria , la pandèmia o l'actual crisi energètica. Tanmateix, Soler ha esgrimit que el governi que acabarà deixant la ciutat "".Per la seva banda, la tinència d'alcaldia de Drets Socials,(CUP), ha defensat l'que queda pendent per donar continuïtat als grans projectes "garants de drets" que s'estiraran més enllà del maig del 2023; sobretot, en matèria de que expulsa la ciutadania . Uns projectes de ciutat que continuaran defensant plegats des del govern o des de l'oposició.Entre d'altres, destaquen el Pla d'Habitatge 2030 i el desenvolupament urbanístic de Ca n'Ametller ; la creació d'una empresa municipal per a la internalització de serveis i millorar-ne la gestió; l'adquisició del patrimoni local i decidir els seus futurs usos (Torre Negra, Can Sant Joan, Can Canyameres o Can Monmany); la consolidació del teatre de La Unió, l'escola de La Mirada o el Complex Aquàtic de Mira-sol; i la projecció de la segona residència i el centre de dia.Pel que fa a la, Soler no s'ha volgut agafar els dits davant d'un "context molt complex i amb ingressos limitats". En aquesta línia, la tinència d'Hisenda ha al·legat que encara s'està treballant per tenir un pressupost nou, però que, en qualsevol cas i recordant els exercicis anteriors, ha assegurat, la "tardança en la seva aprovació no ha impedit mai posar en marxa l'acció del govern".Finalment, en relació amb el, cap dels tres s'ha volgut comprometre amb una revalidació del format de govern, tot i mantenir la voluntat intacta d'"influir en el pròxim executiu". De totes maneres, resumeixen, tot acabarà depenent dels resultats electorals i han reivindicat la seva entesa i la feina feta per deixar la porta oberta. "No partiríem des de zero", han sentenciat davant la incertesa de les urnes.