Junts insta a erradicar les okupacions delinqüencials i conflictives

. En un acte a la seu local del partit, l'alcaldableha reunit la plana major de la formació santcugatenca i valldoreixenca per presentar, de la mà de l'exconsellera de Justíciai la diputada al Congrés dels Diputats, una moció al pròxim ple de gener per combatre aquesta "" que sovint amaga "".Malgrat reconèixer que Sant Cugat no pateix aquesta realitat , els ponents han defensat la necessitat de portar-la a sessió plenària com a mostra deamb la resta de municipis del país que sí n'estan afectats. A més, també servirà, asseguren, per "" les administracions competents perquè entomin les mesures necessàries per fer-hi front.En aquesta línia, Ciuró i Freixa denuncien que aquesta xacra provocaa arreu del país. "L'objectiu ésperquè no se sentin impotents ni pateixin les conseqüències", ha reivindicat l'exconsellera vallesana.Amb aquesta voluntat, reclamen l'-amb la pertinent modificació al Codi Civil de Catalunya- perquè puguin iniciar els tràmits ien cas que la propietat -sovint entitats financeres o fons voltors- no se'n faci càrrec de la seva expulsió.A banda, també aposten per l'd'aquests immobles desocupats i recuperats perquè siguin destinats a. Finalment, amb una modificació a la Llei d'Enjudiciament Criminal, també insten a la introducció d'una mesura que contempli un-en el termini màxim de 48 hores des de la petició cautelar- quan els ocupants no siguin capaços d'exhibir el títol jurídic que legitimi la seva permanència a l'immoble."Cali començar a parlar de la qüestió encara que no quedi bé", ha exposat Freixa lamentant que s'acostumi a "confondre" les okupacions delinqüencials amb les d'emergència habitacional. "Nosaltres fem referència a aquells casos on es", ha remarcat la diputada reclamant unitat i insistint la necessitat primordial de continuar invertint en polítiques d'habitatge per oferir suport a aquelles classes més vulnerables.