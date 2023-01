Junts declara la guerra a les pintades i gargots

a la via pública. Segons el principal partit de l'oposició, aquestaostenta un pes important en l' empitjorament de la percepció ciutadana pel que fa a l'estat de la ciutat En aquesta línia, destaquen que quan es produeixen sobre edificis públics, és el propi Ajuntament qui vetlla per la seva correcció, repintant o aplicant els tractaments que siguin necessaris, amb un. Una despesa anual que ronda al voltant dels 55.000 euros per a les arques municipals.No obstant això, també recorden la limitació del consistori a l'hora d'actuar en altres espais privats. Per aquest motiu, durant el pròxim ple de gener, JxSTC demanarà redactar unque permeti l'administració local a actuar en aquells espais dels quals no és titular i a assumir-ne part dels costos.A més a més, plantejaran l'opció d'instar a l'imposat per la Generalitat sobre la comercialització dels productes més habituals en aquesta mena d'actuacions com ara els esprais.Finalment, Junts també demanaràmunicipals pe