Els Reis d'Orient regalen tones de somriures i caramels en una multitudinària cavalcada

Elho ha tornat a fer. Un any més, gràcies a l'ajuda indispensable del fanaler des'han pogut orientar des del Pròxim Orient i arribar fins a les terres vallesanes per regalarals santcugatencs que millor s'han portat amb la corresponent dosis deDavant de gairebé 5.000 assistents a la plaça d'Octavià,han tornat adarrere d'una cortina de fum a dalt de la torre del campanar del. Tot seguit, han baixat fins a la muralla del recinte eclesiàstic per rebre les claus de la ciutat de la mà de l'alcaldessaamb la voluntat de facilitar la missió reial d'aquesta nit i poder fer una visita ràpida a totes les cases de la ciutat.Posteriorment, Ses Majestats s'han dirigit a les carrosses per donar el tret de sortida a unarepartint prop de tres tones de llaminadures. A més, enguany també s'hanamb la voluntat de crear un mateix "fil conductor" nadalenc encapçalat pel Muxinach, el nou personatge del folklore local.