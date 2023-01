Maria Carme Planells, guanyadora del Premi de Literari de Valldoreix 2022

", de l'escriptora mallorquina, ha estat l'obra. El jurat del certamen, que va haver de discernir entre la participació de més d'un centenar d'escrits d'arreu dels Països Catalans, va atorgar la victòria a l'autora de les Illes Balears -amb una dotació econòmica de 2.000 euros i la impressió de l'obra- per "" en una història que narra elpatida pels xuetes mallorquins -jueus conversos al cristianisme-.Durant l'anunci dels guanyadors, també es va aprofitar l'ocasió per reconèixer el treball del valencià-guanyador de l'edició 2021- que, amb "", ha rebut un accèssit del jurat com aper una "divertida obra en clau humorística".Per la seva banda, també cal destacar que la. Els membres del jurat han decidit que el premi quedés desert arran de lade les poques obres presentades. Així doncs, consideren que cal rd'aquesta categoria tot i que aposten per continuar fomentant l'escriptura creativa dels joves.