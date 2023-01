GRÀFIC | Sant Cugat s'acomiada del 2022 amb una lleugera pujada de l'atur

Radiografia de país

. Així, durant les últimes quatre setmanes de l'any,han perdut la feina a la ciutat, deixant el; unde la població activa -sense contemplar-se la figura de l'Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO)-. De totes maneres, respecte a finals de l'any anterior, lacontinua sent positiva amb una caiguda de 35 persones (5,40%).Segons les dades de l'Observatori del Treball de la Generalitat, aquest ha estat l'del conjunt del; només per darrere de(+36) i(+15). Per contra, les altres tres grans ciutats de la comarca han liderat unaamb unaal capdavant (-107), seguida de prop per(-94) i(-76).Pel que fa a, l'atur manté la sevaamb més de 350 persones alliberades de les llistes de l'atur (10,11%) respecte al mes de novembre. Una xifra que, respecte a finals de l'any 2021, també suposa una millora d'aproximadamentCatalunya finalitza el 2022 amb un total de 346.338 aturats, la xifra més baixa registrada en un desembre des de fa quinze anys. "Tanquem un any amb el millor desembre des del 2007", ha resumit el conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, en roda de premsa. Les xifres presentades aquest dimarts també suposen 22.820 persones sense feina menys que el 2021. Segons les dades del Ministeri de Treball, les persones desocupades han disminuït un 0,76% respecte del novembre, on va haver-hi un repunt de nous membres a l'atur. Durant l'últim mes de l'any, el ritme de creació d'ocupació s'ha frenat lleugerament, amb 2.132 treballadors menys. Amb tot, el total d'empleats que cotitzen és de 3.615.780 treballadors, la xifra més alta en aquest mes de la sèrie històrica, disponible des del 2004.Les cotitzacions han baixat després de tres mesos a l'alça. Si es compara amb l'any anterior, hi ha 96.649 empleats més (+2,75%). El desembre és un mes en què l’atur acostuma a reduir-se i, de fet, així ho ha fet en l'última dècada a excepció del 2020, quan es va disparar un 28,2% interanual pels efectes de la pandèmia. De la mateixa manera, des de 2013 l’afiliació ha crescut en els mesos de desembre, tret de 2019, en què va caure un 0,1%.El mercat de treball ha anotat descensos a totes les demarcacions del país. En relació amb el novembre, la desocupació ha caigut amb més força a Lleida, amb una rebaixa de l'1,39% i de Tarragona, on ha disminuït un 0,87%. També s'han registrat menys aturats a Barcelona (-0,75%) i a Girona (-0,30%).Així i tot, en el dotzè mes de l'any, Catalunya ha reduït l'atur a un ritme inferior a la mitjana estatal (-8,64%) i s'ha situat lluny de les comunitats amb més descensos les Illes Balears (-35,95%) o de la Comunitat de Madrid (-18,57%). A l'Estat, el nombre d'aturats s'ha mantingut per sota del llindar dels tres milions i ha registrat una baixada de l'1,52% en relació al novembre. Pel que fa a la creació d'ocupació, el nombre de treballadors que cotitzen a la Seguretat Social s'ha paralitzat al conjunt de l'Estat amb 12.640 afiliacions més que al novembre i 471.360 més que els registres de l'any passat (+2,38%), segons les dades del Ministeri d'Inclusió i Seguretat Social. La mitjana d'afiliats a la Seguretat Social en el conjunt de l'any, 20.110.215, és la més elevada de la història.Des del Govern, s'ha plantejat la necessitat de seguir millorant l'accés al mercat laboral en tres grans fronts: els aturats de llarga durada, els joves i les dones. "La part més negativa de les dades" d'aquest 2022, segons el conseller Torrent, és com "la bretxa de gènere encara és una assignatura pendent". Actualment, el 57,2% de les persones desocupades són dones.Igualment, el titular d'Empresa i Treball ha destacat que s'hagin aconseguit unes xifres laborals positives en un clima de doble crisi, després de la covid i amb la irrupció de les conseqüències de la guerra a Ucraïna. Així, Torrent ha destacat que Catalunya "és el territori de l'Estat que més ajudes directes ha fet als col·lectius més afectats" per l'actual escenari socioeconòmic.