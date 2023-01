El Club Voleibol Sant Cugat fa història a la Copa d'Espanya

Els equipsdel DSVhan finalitzat en la. L'infantil ha estat 2n de 32 equips participants en la categoria Infantil Femení 3. En la final d'aquesta competició, el DSV CV Sant Cugat ha perdut (0-2) davant l'Esvol Santander, per 24-26 i 20-25. El DSV CV Sant Cugat hi ha pres part amb ni més ni menys que 15 equips.Amb una 3a posició, el cadet B del DSV CV Sant Cugat també ha brillat en la Copa d'Espanya de voleibol, l'. En la categoria Cadet Femení 2, les santcugatenques han acabat 3es de 31 equips, tan sols superades per l'Sporting Santo Domingo Soria, 1r, i el CV Villanovense (Badajoz), 2n. En el partit pel 3r i 4t lloc, les de Sant Cugat han derrotat el CV Collado Villalba per 2 sets a 0, per 25-13 i 25-18.També cal destacar el 4t lloc de 32 conjunts del cadet A del DSV CV Sant Cugat, en la categoria. En el partit pel 3r i 4t lloc, les santcugatenques han cedit (1-2) en el tie-break davant el Voleibol Sant Just Desvern, per 21-25, 26-24 i 15-13. El campió ha estat el CV Esplugues i el 2n, el CV Sant Quirze.El cadet del DSV CV Sant Cugat ha segellat un meritori 5è lloc de 31 equips en la categoria Cadet Femení 3.La resta dels equips del DSV CV Sant Cugat que han participat en aquesta Copa d'Espanya han aconseguit els següents resultats:-Júnior Femení: 8è de 13 equips.-Juvenil Femení 2: 9è de 32 equips.-Juvenil Femení 3: 11è de 24 equips.-Juvenil Femení 4: 11è d'11 equips.-Cadet Femení 4: 17è i 18è de 32 equips.-Infantil Femení 1: 9è de 32 equips.-Infantil Femení 2: 7è de 32 equips.-Infantil Femení 3: 19è de 32 equips.-Infantil Femení 4: 9è i 21è de 29 equips.En les categories cadet, juvenil i júnior, la Copa d'Espanya de Voleibol s'ha jugat a Valladolid, del 27 al 30 de desembre, mentre que les d'infantil i aleví s'han fet a Guadalajara, també del 27 al 30 de desembre.