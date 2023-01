Vols tenir una parcel·la en un hort urbà de Sant Cugat?

Normatives i recomanacions

Doncs ara tens una oportunitat d'or. Des del projecte de l'per fomentar l', ara t'ofereixen l'oportunitat de participar en un sorteig públic per adjudicar 3 parcel·les actualment buides -d'entre 40 i 50 m2- i generar una llista d'espera interna pelsSi esteu interessats, podeu participar del sorteig abans del dilluns 16 de gener a les 8 h del matí enviant la teva inscripció a través d' aquest enllaç El, que se celebrarà el pròxim dimarts 24 de gener a les 17.30 h a la sala d'actes de l'Ateneu, servirà pera partir de les inscripcions rebudes. Aquesta permetrà anar adjudicant la gestió de les parcel·les que dura 4 anys. En aquest sentit, cal assenyalar que laacostuma a ser del, és a dir, unes 4 parcel·les l’any aproximadament.Tanmateix, el mateix dia del sorteig farem una presentació d'i convidarem algun dels hortolans per comptar amb elel dia a dia dels horts.Fora d’aquest termini, si vols participar d’un hort i formar part d’una llista de persones interessades, hauràs de fer una inscripció a la llista de l’Ajuntament escrivint a hortsurbans@santcugat.cat amb les teves dades de contacte.El tipus de conreu que de manera obligada hauran d'assumir tots els adjudicataris de parcel·les és de tipus ecològic:- No es permet en cap cas l’ús de fertilitzants ni pesticides que no estiguinacceptats dins del conreu ecològic- S’afavorirà la rotació de cultius i les associacions favorables així com lautilització de plantes i flors per atraure fauna útil- Es recomana l'ús de planter i llavors de provinença local de varietatsautòctones- Es recomana l'ús de planter i llavors ecològiquesL’Ateneu promourà el sistema de conreu en feixes elevades o feixes permanents, entre cada feixa es delimitaran uns camins i així, sense trepitjar el terra, cultivant únicament des de els camins, s’augmentarà la fertilitat de la terra respectant els micro-organismes i els cucs que airegen el sòl i produeixen més matèria orgànica.També es promourà l'ús de maquinaria manual sempre que sigui possible, per tant es facilitaran les eines per evitar sempre que sigui possible la utilització de motocultors i així evitar la destrucció del sol i els organismes vius. Tot hi així, disposem de motocultor i desbrossadora per treballar la terra amb maquinaria si fos necessari i com elecció personal del hortolà.La gestió de l'aigua ha de ser sostenible i tendir al mínim consum i la gestió dels residus haurà de tendir al residu zero.La comunitat d'hortolans del carrer Amposta funciona d'una manera horitzontal i assembleària (dues assemblees l'any). I sota la gestió del responsable de l’Ateneu que també prendrà decisions per fer funcionar i agilitzar les tasques de la comunitat. L'Ateneu també és la part encarregada de fer d'interlocutor amb l'Ajuntament de Sant Cugat.Això comporta seguir les decisions preses en les assemblees, en que tots/es els usuaris i usuàries hi tindran veu i vot. L’organització dels horts s’entén com a comunal i caldrà assumir feines i compres comunes (manteniment, neteja de camins, neteja de males herbes, neteja de la tanca…). Possibilitats de cultius comunitaris (planter, medicinals...).Paral·lelament pel bon funcionament dels horts és necessari la formació dediferents comissions que gestionaran (amb suport del treballador de l'Ateneu) les diferents tasques que puguin sorgir de les feines d'un hort amb el manteniment corresponent de l'espai.Totes les persones titulars d’una parcel·la caldrà que es facin socis i sòcies del’Ateneu just abans d’accedir a tenir un hort: quota general 88 € l’any; quota jubilat, menors de 30 anys o aturats 68 € l’any; i quota per a segon membre de la unitat familiar 48 € l’any.A més, també s'haurà de fer front a les quotes menusals per assumir les despeses directes dels horts que seran de 0,55 euros per metre quadrat. Aquests diners permetran finançar les tasques de dinamització i suport tècnic, formació teòrica i pràctica en horticultura ecològica, assegurança de responsabilitat civil, neteja de la caseta, compra i lloguer d’eines comunals, el consum d’aigua, electricitat i el compostatge orgànic i fems de cavall.