FOTOS | Aquests són els guanyadors del Concurs de pessebres de l'Ateneu Santcugatenc

L'ja ha fet entrega dels premis als guanyadors del Concurs de Pessebres 2022. Es tracta de l', que han estat escollits entre elsque han participat al certamen en les quatre categories: col·lectiu, innovador, popular i artístic.El jurat ha visitat tots els pessebres a les cases dels participants, cosa que no es va poder fer els anys 2020 i 2021 a causa de les restriccions per la, i va fer públic el veredicte el passat 29 de desembre amb unaal pati de l'Ateneu. A més,ha entregat el Premi Infantil/Juvenil aEl jurat ha estat format per, artista plàstic i soci de l'Ateneu,, artista i directora de Pou d'Art, i, fotògraf. Els premis que s'enduran els guanyadors són lots de productes gentilesa de la Pastisseria Sàbat, Vins Noël, Òmnium Cultural i l'Ateneu Santcugatenc.