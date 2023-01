Cavalcades de Reis a Sant Cugat: recorregut, horaris i totes les novetats

Horari de la Cavalcada a Sant Cugat

Recorregut de la Cavalcada a Sant Cugat

Totes les novetats de la Cavalcada del 2023 a Sant Cugat

Totes les Cavalcades a Sant Cugat

La Cavalcada a Mira-sol

La Cavalcada a La Floresta

La Cavalcada a Les Planes

". Sota aquesta premissa, l'Ajuntament de Sant Cugat ja ho té tot a punt per l'arribada dels Reis d'Orient a la ciutat el pròxim 5 de gener Els Reis d'Orient "apareixeran màgicament" a les 18h a l'entorn del, i l'alcaldessa,, els entregarà les claus de la ciutat abans de donar el tret de sortida a la Cavalcada.La cavalcada arrencarà al Pg. de Francesc Macià (a l’alçada del C/ Castellví) fins a arribar al C/ de l’Abat Guillem d’Avinyó per tornar a pujar per Pg. de Francesc Macià fins a la rotonda C/ de Salvador Espriu. Seguirà el recorregut per Pg. Francesc Macià (de baixada) per arribar a la Rambla del Celler on girarà per seguir pel C/ de Puig i Cadafalch (tram TEA), Av. de la Torreblanca, Av. de Pla del Vinyet. Les carrosses enfilaran el tram final del recorregut pel C/ de Francesc Moragas i la Rambla del Celler, per arribar a la Plaça de la Vila. Així doncs, s'elimina el tram de l'avinguda Torreblanca fins a la Pollancreda per descongestionar el trànsit del centre.La primera novetat és el recorregut, "" que els anys anteriors.La Cavalcada d'enguany també estrenai la presentació del, que servirà de fil conductor de totes les activitats reials.El tram relaxat també estrena ubicació: serà al carrer Puig i Cadafalch, just abans de tombar pel passeig Torreblanca. En aquest espai s'oferirà un ambient més calmat, amb menys soroll, creant les condicions especials per a les persones ambEls barris de Sant Cugat també rebran la visita i la Cavalcada dels Reis d'Orient. Així, la Floresta, les Planes i Mira-sol tindran la seva pròpia comitiva reial i personatges màgics que acompanyaran Ses Majestats.Ses Majestats arribaran a lade Mira-sol, a les, d’on iniciaran una cavalcada acompanyats de personatges màgics fins al Casal de Mira-sol, on recolliran les cartes dels més menuts.Després de l’èxit dels últims anys, la Floresta continua amb la Cavalcada pels seus carrers i el Campament reial al Casino. Lesi la fada dels xumets arribaran en tren a la pl. de l’Estació a lesi després de recórrer els carrers del barri arribaran, a les, al Casino, on els nens i nenes podran entregar les seves cartes a Ses Majestats.L'organització de la Cavalcada és a càrrec d'una comissió formada per Olympic Floresta FS, l'Agrupament Escolta la Floresta, l'AFA de l'escola La Floresta, Pastorets i Monjardí, amb la col·laboració de l'Ajuntament.A les Planes, Ses Majestats arribaran en cavall, a les, a la plaçai, com a novetat, faran un recorregut més curt i vistós pels carrers del barri, per acabar al Casal on els nens i nenes podran entregar les cartes als Reis d’Orient.L'organització va a càrrec de la Comissió de Festes de les Planes.