Sant Cugat manté la rebaixa del 50% en els títols de transport del bus urbà

Manteniment de tarifes

L'Ajuntament de Sant Cugat ha anunciat que mantindrà, per a l'any 2023, ladel preu dels títols de transport multiviatge dels autobusos urbans: la T-10, la targeta ciutadana i el carnet d'estudiant en les dues modalitats (T-Jove i Família nombrosa / Família monoparental).Amb aquesta iniciativa, que es va posar en marxa el passat mes de setembre , es vol promocionar lade la mobilitat quotidiana i fomentar el canvi a un mitjà de transport públic mésque el vehicle particular.La rebaixa del 50% serà assumida conjuntament per l’Ajuntament (20%) i el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (30%). En el cas dels estudiants (T-Jove), la reducció es mantindrà fins al juny del 2024 per cobrir tot el, tinent d'alcaldia de Mobilitat i Transport, ha dit que la intenció és seguir facilitant i fent més assequible la mobilitat sostenible. "Voler donar una alternativa al cotxe, reduir el consum energètic i econòmic de les famílies, estudiants i treballadors, i d'aquesta manera no augmentar la pressió fiscal a la ciutadania".Per la seva banda, el regidor de l'àmbit,, s'ha mostrat convençut que aquesta reducció de tarifes beneficiarà la ciutadania i propiciarà un major ús del transport públic, cosa que "es traduirà en una millora al conjunt de la ciutat, no només a nivell econòmic sinó que també es contribueix a millorar la qualitat de l'aire".De l’1 de gener fins al 31 de desembre del 2023, les tarifes seguiran sent aquestes:La T-10 es podrà adquirir exclusivament a bord dels autobusos urbans. La Targeta ciutadana es continuarà tramitant a través de la Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) i les recàrregues amb les noves tarifes es podran fer telemàticament, com és habitual.De l’1 al 30/09/23 - Preu: 106,51 euros (preu subvencionat per deu mesos)De l’1 al 31/10/23 - Preu: 95,86 euros (preu subvencionat per nou mesos)De l’1 al 30/11/23 - Preu: 85,21 euros (preu subvencionat per vuit mesos)De l’1 al 31/12/23 - Preu: 74,56 euros (preu subvencionat per set mesos)De l’1 al 31/01/24 - Preu: 63,91 euros (preu subvencionat per sis mesos)De l’1 al 29/02/24 - Preu: 53,26 euros (preu subvencionat per cinc mesos)De l’1 al 31/03/24 - Preu: 42,60 euros (preu subvencionat per quatre mesos)De l’1 al 30/04/24 - Preu: 31,95 euros (preu subvencionat per tres mesos)De l’1 al 31/05/24 - Preu: 31,30 euros (preu subvencionat per dos mesos)De l’1 al 30/06/24 - Preu: 10,65 euros (preu subvencionat per un mes)De l’1 al 30/09/23 - Preu: 92,12 euros (preu subvencionat per deu mesos)De l’1 al 31/10/23 - Preu: 82,91 euros (preu subvencionat per nou mesos)De l’1 al 30/11/23 - Preu: 73,70 euros (preu subvencionat per vuit mesos)De l’1 al 31/12/23 - Preu: 64,48 euros (preu subvencionat per set mesos)De l’1 al 31/01/24 - Preu: 55,27 euros (preu subvencionat per sis mesos)De l’1 al 29/02/24 - Preu: 46,06 euros (preu subvencionat per cinc mesos)De l’1 al 31/03/24 - Preu: 36,85 euros (preu subvencionat per quatre mesos)De l’1 al 30/04/24 - Preu: 27,64 euros (preu subvencionat per tres mesos)De l’1 al 31/05/24 - Preu: 18,42 euros (preu subvencionat per dos mesos)De l’1 al 30/06/24 - Preu: 9,21 euros (preu subvencionat per un mes)