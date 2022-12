Sant Cugat protegeix 14 hectàrees de bosc a can Cortés, a tocar de Collserola

Elha aprovat per unanimitat una modificació puntual del Pla General Metropolità a l'àmbit del sector B de, per tal de protegir una zona de 14 hectàrees de bosc a tocar deli que actualment està classificada com a, tot i el seu valor paisatgístic i el fort pendent dels terrenys, de més d'un 20%.La modificació respon a la voluntat d'impedir la construcció dea la zona, que passarà a ser no urbanitzable. La part boscosa passarà a ser, i els 5 habitatges existents, que són anteriors a 1953, es mantindran com a. També es qualificarà el torrent de Can Cortés com ai es reconeixerà la vialitat existent a l'avinguda de Can Cortés i un camí de terra.Elaborar el nou planejament tindrà un cost d'uns, però suposarà un estalvi de recursos econòmics a l'administració local, ja que no caldrà indemnitzar els propietaris amb preus de. L'Ajuntament ha elaborat un estudi jurídic, que compta amb assessorament expert extern i l'anàlisi tècnic corresponent amb consultes prèvies a la Direcció General d'Urbanisme i l'Oficina Territorial d'Acció i Avaluació de la Generalitat.El tinent d'alcaldia de Desenvolupament Urbà i Habitatge,, ha assegurat que aquesta és una "bona notícia per a la ciutat, però també per al conjunt del parc de Collserola".