Modificació urbanística al carrer Andana per fer-hi habitatge públic dotacional

L'Ajuntament de Sant Cugat ha obert aquest dimecres una consulta pública prèvia a la Modificació Puntual del Pla General Metropolità a l'àmbit de les finques del, amb l'objectiu de fer-hi possible la construcció d'. Aquesta modificació respon, doncs, a "una de les prioritats del govern municipal": fer front a la problemàtica de l'accés a l'habitatge, que fa que "una part important de la població de la ciutat quedi exclosa del mercat immobiliari", posant especial atenció a les persones enPer això un dels objectius és obtenir sòl per construir habitatges assequibles, en especial de protecció pública en règim de, i una de les modalitats que s'estableix a la legislació urbanística és la creació de sòl qualificat com a sistema d'equipaments comunitaris destinat a, és a dir, que es destina a satisfer les "necessitats temporals d'habitació de les persones" per dificultats d'emancipació, requeriments d'acolliment, assistència sanitària o assistència social, feina o estudi o afectació per una actuació urbanística.L'emplaçament escollit és indicat com a apte en un estudi realitzat l'any 2020 per l'empresa Taller d'Estudis i Serveis d'Estratègies Urbanes SLP, i també és una de lespossibles definides en elelaborat per Promusa. Les finques del carrer Andana, 1-3 són de, i es troben a l'oest de l'estació del centre dels FGC. En el planejament vigent, l'espai està qualificat d', i d'una vialitat perimetral sense utilitat.El termini per fer aportacions a través de la plataforma Decidim Sant Cugat restarà obert fins al