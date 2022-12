Torna la Cursa del Gall a Sant Cugat

Sant Cugat podrà celebrar el 31 de desembre la segona edició de la, després que els dos últims anys no s'hagi pogut fer a causa de les restriccions sanitàries per la pandèmia de la Covid-19. Així, l'Ajuntament i elhan tornat a organitzar aquesta fita, que substitueix l'antiga Cursa de Sant Silvestre, i que recorreràpels carrers de Sant Cugat.Així, aquesta activitat comportarà algunes afectacions al trànsit durant les hores que s'estigui desenvolupant, entre les 15.30h i les 19h. Els carrers i els accessos dels carrers per on passa la cursades de les 15.30h, i s'aniran reobrint en funció del pas dels atletes.La cursa sortirà a lesde lai recorrerà la rambla del Celler, l'avinguda Rius i Taulet, la plaça dels Quatre Cantons, el carrer Santiago Rusiñol, la plaça d'Octavià, els carrers de la Torre i de la Creu, l'avinguda Cerdanyola, la rambla del Celler, plaça del Celler, carrer Puig i Cadafalch, avingudes de les Corts Catalanes, Pla del Vinyet i Rius i Taulet i, novament, la rambla del Celler fins a la Plaça de la Vila.Pel que fa al recorregut del, hi haurà itineraris alternatius a les línies L1, L2a, L2b, L3, L7, L8, L9 i la llançadora Park & Ride, i les parades delquedaran anul·lades. Totes les parades disposaran de la informació exacta sobre el desviament de cada línia.