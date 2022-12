La Generalitat encarrega un estudi de viabilitat del Túnel de Vallvidrera com a via ciclista

Altres notícies que et poden interessar

ha licitat recentment un contracte de serveis per fer un estudi previ decom a via ciclista, per connectar així Barcelona i Sant Cugat utilitzant la galeria d'evacuació de l'esmentat túnel. El pressupost de licitació és de, i es preveu que tingui una durada de set mesos des de l'adjudicació.El col·lectiu ciclista, doncs, rep aquesta notícia després d'anys de reivindicació i de presentar la proposta en diversos espais, com ara alsde l'Ajuntament de Barcelona, que l'abril de 2021 va descartar el projecte "per incomplir els criteris tècnics"., la plataforma que més ha lluitat per aconseguir posar aquesta iniciativa sobre la taula en els últims anys, va assegurar que no es rendiria i continuaria defensant-lo "a tot arreu".I és que, de fer-se realitat, aquestfacilitaria molt la connexió de Sant Cugat i la capital catalana amb bicicleta, ajudaria a la disminució del trànsit de vehicles contaminants, una nova connexió efectiva entre municipis, reducció a un terç del temps del trajecte i esdevindria una infraestructura d'"alt valor simbòlic i d'impacte positiu que es convertirà en una icona de la ciutat per la millora de la salut de la població", segons explicava la plataforma al maig de 2020