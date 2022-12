Neix «La Transformadora»: una comunalitat de cooperatives per impulsar l'agroecologia de Collserola

L'activitat engegarà al nou local del Camí de Calders amb un espai de més de 250 metres quadrats Foto: Aj. de Sant Cugat

. Una "", finançada per la Generalitat, que pretén. El projecte comptarà amb unubicat al camí de Can Calders 6B delreforçat d'un obrador, un centre de logística i un servei de repartiment amb vehicles elèctrics.Amb el suport de l'Ajuntament, el projecte sorgeix a partir de lade quatre cooperatives locals mogudes per la voluntat deentre la ciutadania mentre es treballa per. Les fundadores són la Cooperativa Taller Jeroni de Moragas, Doble Via Cooperativa, la Rural de Collserola i la cooperativa de comunicació social La Sembra.mentre empenyem les entitats de l'", ha resumit Cristina Monteaguda, gerent del Taller Jeroni de Moragas, amb la idea d'arribar i fer partícips a més associacions del municipi.Des del consistori, la tinenta d'alcaldia de Promoció Econòmica,, ha celebrat la consolidació d'aquesta mena d'iniciatives que serveixen com una "" per canviar la percepció de l'economia. Una mirada que també ha compartit el tinent d'alcaldia,, destacant que es tracta d'un "que genera nexes i enxarxa el teixit associatiu de la ciutat creant, alhora,