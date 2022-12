Llum al final de l'avinguda del Baixador

L'. El ple de desembre de l'EMD de Valldoreix ha donat llum verda a l'del tram 3 de l'avinguda del Baixador. Una passa endavant que permetrà avançar en la creació d'un "" de 1.400 metres de longitud -entre el carrer d'Eivissa i el passeig de la Mariscota amb una superfície de 22.500 m2- en un format ded'uns 14 metres d'amplada.El projecte, que també restringirà la circulació de vehicles al veïnat de la zona, té un cost previst d'unsi presenta un termini d'execució d'obra de 20 mesos. Tot i això, abans de començar la licitació, encara faltarài definir quines seran les contribucions especials del veïnat per al finançament del reivindicat desenvolupament després d'aclarir quines seran les aportacions econòmiques de les administracions públiques.Així doncs, el govern de, després de diverses trobades amb l'Associació de Veïns i deamb l'annex referent a les-una línia vermella per l'AAVV que implicava l'expropiació de terrenys "aleatòria" de set finques de la zona- ha aconseguitel projecte.Un desencallament que s'ha produït gràcies a l'(ERC-MES, CUP-PC, Cs i PSC) que han fet palès el seudavant d'unaa través d'una esmena in voce al mateix ple. Així, denunciaven les "" del govern valldoreixenc que, a més, sospiten que podria propiciar unadel decret per "".En aquesta línia, el vocal d'ERC-MES,ha demanat en un primer moment que es ddavant de laactualitzat que justifiqués aquesta retirada de l'annex de les alineacions. "No es pot presentar una modificació d'aquestes característiques d'un dia per l'altre. L'oposició n'ha d'estar al corrent", ha criticat el vocal republicà. "En el fons podem estar tots d'acord, però cal que es facin les correccions necessàries per", ha sentenciat demanant una actualització dels informes tècnics, encara que fos desfavorable perMalgrat les "", la vicepresidenta i delegada del govern del projecte,, ha defensat que mai arribarà un informe tècnic favorable per part del cap d'Urbanisme perquè, ja en el seu moment, va incidir que la retirada del polèmic annex "". Tot i això, i entenent que l'opinió del tècnic en cap cas és vinculant, l'equip de govern ha decidit imposar-se i eliminar unilateralment el punt malgrat el rebuig de l'expert de la casa. ", però pensem que es tracta d'una qüestió política i estem procedint correctament", ha sentenciat Herrada assumint qualsevol conseqüència derivada. En aquest sentit, considera que no era necessari tramitar un nou informe perquè aniria en la mateixa línia que l'anterior.Des del, present a la sala de plens, han arrencat enen veure el resultat de la votació. "Malgrat les diferències, tots heu demostrat que esteu al nostre costat", ha agraït el portaveu de l'AAVV,, davant del desbloqueig que s'allargava des de feia més d'una dècada.