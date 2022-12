Valldoreix celebra l'arribada de les càmeres de seguretat

El president de l'EMD, Josep Puig, celebra l'arribada de les reivindicades càmeres Foto: Raquel Pérez - Ajuntament de Sant Cugat

Com funcionaran?

ha celebrat aquest dijous l'arribada de les. Una reivindicació històrica - i protagonista d' episodis de tensió - que, en paraules del president de l'EMD, ajudarà a combatre ladels valldoreixencs davant d'una vila que, ocasionalment, resulta víctima d'onades de robatoris per la idiosincràsia geogràfica del districte.En una roda de premsa conjunta, l'alcaldessa de Sant Cugat,, també ha aplaudit la instal·lació d'aquestes eines "" -valorades per 18.000 euros- que contribuiran aal conjunt del municipi. Aquestes càmeres, que també efectuaran una, permetranenamb el cos dels Mossos d'Esquadra i de la resta de policies locals.Per la seva banda, el regidor de Seguretat,, ha apuntat que, amb aquesta instal·lació, es dona compliment a unadels republicans que es comprometia a portar càmeres al conjunt dels districtes de la ciutat. "perquè suposa un nexe de connexió entre Valldoreix, Mira-sol, La Floresta i Les Planes", ha destacat Carol.Finalment, elde Sant Cugat,, també ha celebrat la posada en marxa d'aquestes càmeres que permetran "" el servei del cos municipal a la ciutadania. "Aconseguiremque es podrà gestionar des d'una plataforma única", ha apuntat Martin respecte al procés en construcció d'una "muralla virtual". D'aquesta manera, si les càmeres detecten una matrícula involucrada en un crim que estigui recollit en la base de dades dels cossos de seguretat,per a facilitar la seva detenció.En aquesta línia, les càmeres estan connectades al sistema de gestió municipal ique es poden observar endes del Centre de Control de la Policia Local. Aquestes, carreguen les bateries de manera autònoma durant la nit.Cal assenyalar que està previst que en els pròxims mesos l'EMD incorpori, pel seu compte, dues noves càmeres alamb cantonada a l'avinguda del Baixador i alamb passeig de la Garriga.Unes càmeres que s'integraran a la xarxa de la Policia Local com lesque ja s'han demanat en un parell de projectes subvencionats pels fonsi que s'instal·laran al llarg del 2023.