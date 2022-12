El concert solidari del Rotary portarà els guanyadors d'«Oh Happy Day» a Sant Cugat

Què és Fons Social Sant Cugat-Valldoreix?

Elportarà-els guanyadors vocals del concurs "" de TV3- al. Així s'ha anunciat aquest matí durant la roda de premsa per la presentació del 16a edició del concert "" que se celebrarà el pròximLa-que va néixer amb la voluntat de contribuir a ajudar i visibilitzar les entitats culturals i humanitàries de la ciutat- destinarà enguany el 90% dels diners obtinguts a. Una entitat quea les persones més vulnerables que, malgrat treballar, tenen dificultats per cobrir les seves necessitats bàsiques. El 10% restant dels beneficis es lliurarà a la lluita mundial contra la pòlio.Lesdel concert, ja a la venda, es poden adquirir per un preu dea través d' aquest enllaç . A més, també s'ha habilitat un compte bancari per poder fer aportacions a la Fila Zero (ES17 3140 0001 9200 1345 4100, sota el concepte Música per a la solidaritat).Una entitat sense ànim de lucre i formada per voluntaris que ofereixen micropréstecs sense interessos per a persones amb pocs recursos. Tal com ha explicat el president de l'associació, Andreu Travé, des de la seva fundació han concedit més de 4 milions d'euros -a través de préstecs d'entre 500 i 1.000 euros- ajudant a més de 3.000 unitats familiars.La majoria de les aportacions es destinen a pagar matrícules estudiantils, a comprar bitllets per reagrupar famílies, pagar tractaments mèdics, fer front al lloguer o, simplement, liquidar deutes.