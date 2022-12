L'accés a l'habitatge: la veu dels veïns sobre el pecat capital de Sant Cugat

La veu del tripartit

Lectura política del govern de les últimes dades del DOC Foto: Albert Canalejo - Aj. de Sant Cugat

". Una sentència lapidària verbalitzada per la tinència d'alcaldia de Drets Socials, Marco Simarro (CUP), davant la presentació del primer avançament de les dades recollides per lesen matèria d'Unaque serveix per aprofundir en una de lesde la ciutadania a partir deque arriba després d'aprovar-se aquest dilluns les primeres passes pel desenvolupament del futur ecobarri de Ca n'Ametller , l'entrega de claus d'una nova promoció de pisos de protecció oficial dei les conclusions d'un estudi de la UAB que aborda l'expulsió i gentrificació que pateix la població perquè no pot fer front als preus del mercat immobiliari.Així doncs, entre d'altres, el DOC destaca que elper fer front a les despeses de l'habitatge i que elper poder mantenir la seva situació econòmica davant d'una previsible accentuació dels desorbitats preus del mercat immobiliari local durant els propers anys.En l'informe també es desprèn que ela Sant Cugat amb una constant derivada expulsió de les futures generacions. En aquest sentit, més de la meitat dels veïns coneixen alguna persona del seu entorn que s'hagi vistla ciutat per no poder-se permetre pagar els elevats preus.Pel que fa a la resposta política des de les administracions públiques, elamb el fet que els barris de nova construcciódel jovent i que l'en lloc de deixar-lo en mans del mercat. En aquest sentit, elconsidera que el consistori ha dede la ciutat per raons econòmiques.En una roda de premsa, els tres portaveus del tripartit han brandat els resultats queemprès respecte als anteriors governs convergents. "Ja des de l'oposició érem conscients delsen matèria d'habitatge quede la ciutat", ha afirmat l'alcaldessa(ERC) destacant que, justament aquesta, va ser una de les pedres angulars en la configuració de l'actual tripartit d'esquerres. "", ha criticat la batllessa rebutjant parlar de "model d'èxit" quan "els nostres fills es veuen expulsats".En aquest sentit, la republicana ha exposat que durant els darrers 20 anys més de 100.000 persones han arribat al municipi i més de 40.000 han marxat. "per a aquelles persones que no tenen o no poden mantenir l' estatus econòmic necessari per viure a la ciutat més cara del país ", ha esgrimit davant d'un context que perjudica especialment al jovent."Les dades ens avalen en la direcció d'intervenir en tot el possible peri d'", ha esgrimit Ingla. Tot i això, ha instat a assolir mésper a la visibilització i consecució de solucions. "", ha reblat contra Junts i Cs. Per aquest motiu, i davant al repte "urgent", l'alcaldessa ha interpel·lat a la resta de forces polítiques del consistori a "" i abordar-la.Per la seva banda, la tinència d'alcaldia de Presidència,(PSC), ha reivindicat que l'Ajuntament s'ha de "" a l'hora de donar respostes per evitar una gentrificació que reserva el creixement vegetatiu de la ciutat a una població nouvinguda amb un "". Unes accions, remarca, que s'han de coordinar des de la transversalitat política.Finalment, el portaveu cuparie,, ha instat a "" i a atrevir-se a "". "Cal trencar aquest model que genera una", ha afirmat l'anticapitalista també insistint a utilitzar totes les eines disponibles de l'administració per combatre aquesta realitat i apostar fortament per les

