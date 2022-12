L'Assemblea pel Clima exigeix sotmetre el desenvolupament de Ca n'Ametller a una consulta ciutadana

L'ha carregat durant el ple de desembre contra el "" que s'inicia amb el futur desenvolupament de Ca n'Ametller, l'última gran pastilla urbanitzable de Sant Cugat . Durant l'Audiència Pública, el representant de l'entitat ecologista, va criticar ladel municipi per respondre als "negocis de l'Ajuntament i dels promotors privats".En la mateixa línia, ha brandat contra unvalorat enque permetria el desenvolupament del sector. "El govern no entén el significat de l'actual, mentre prioritza els interessos privats a less", ha esbitzat Castanyer.Per tot plegat, des de l'Assemblea pel Clima demanen quede l'àmbit i es realitzi unaper a preguntar a la població si està d'acord o no amb la construcció d'un nou barri, "sotmetent elsals interessos de la majoria de la població".Des de l'equip de govern, el tinent d'alcaldia de Desenvolupament Urbà,, ha defensat aquesta "" en uns terrenys projectats des de fa temps per a un futur desenvolupament, tenint en compte la necessitat de donar resposta a l 'emergència habitacional que pateix la població . "Hi ha un interès públic perquè la gent no hagi de marxar de Sant Cugat a causa dels preus del mercat immobiliari", ha esgrimit el republicà.