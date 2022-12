Oriol Cors presentarà el seu primer disc a Sant Cugat

El cantant i compositor, conegut per ser el bateria de Doctor Prats, ha publicat el seuamb un repertori de cançons pròpies. El disc, titulat "", es presentarà el pròxima la sala d'En declaracions a l'ACN, Cors exposa una obra en la qual aborda el pas del temps, l'amor, l'empoderament, les relacions amb les persones que té al seu voltant... Tot plegat, embolcallat en una íntima música d'autor. Un, emmarcat dins del pop, que també transita per la música indie, l'acústica, les arrels llatines i mediterrànies donant pas, inevitablement, a unEn aquesta línia, sobre el grupcomenta que “és una banda fantàstica a molts nivells". "Musicalment, m’omple molt, però no del tot, perquè sinó no tindria lade fer aquesta música més íntima i personal”, apunta. Així, últimament s'ha concentrat en la sevai, juntament amb el productor Víctor Ayuso, ha donat forma als onze temes que aviat sortiran a la llum com "Fuig de l'aigua" o "Unicorn".El músic confessa que el nom del disc fa referència a una frase que sonava a casa seva quan deien que quan un s’enamora cau com un llamp i que no pots parar ni negar aquest llamp. “El fet de fer música i cançons i treure aquest disc és com un llamp que no he pogut parar i soc més feliç fent-ho que no pas no fent-ho”, sentencia.