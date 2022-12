Sant Cugat torna a prorrogar el servei d'aigua a Sorea fins al desbloqueig de l'AMB

seguirà prestant elfins que l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) n'agafi la gestió. Així s'ha tornat a aprovar en el ple municipal d'aquest desembre en el qual l'Ajuntament ha aprovatamb unaque s'allarga des de finals del 2019. Tanmateix, s'estipula que serà com aTot i que la voluntat de l'actual govern passa per lade la gestió de l'aigua, una(TSJC) del 2019 va determinar que seria l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) qui té la competència sobre la gestió de l'aigua en els municipis que en formen part, com és el cas de Sant Cugat.Des d'aleshores, el tripartit es veu obligat a posar fre a la voluntat de gestionar lamitjançant unaNo obstant això, elper part de l'AMB -degut a la manca de consens- estripa qualsevol mena de "" a la ciutat i, per això de nou, els cupaires trencaven amb el sentit de vot conjunt del tripartit. Llorente ha denunciat la "" de l'administració supramunicipal per la qual remarquen que el servei s'hauria d'atorgar a partir de criteris socials i ambientals i no de beneficis econòmics.El punt s'ha aprovat igualment amb els vots a favor de JxSTC, ERC i el PSC, l'abstenció de Cs i el vot en contra de la CUP. Tanmateix, l'alcaldessa, Mireia Ingla, ha reivindicat continuar negociant la fórmula per avançar en la gestió pública del servei de l'aigua.