Així serà la Cavalcada a Sant Cugat: novetats, recorregut i horaris

Un recorregut més curt, dinàmic i inclusiu

El recorregut de la Cavalcada de Reis 2023 a Sant Cugat Foto: Aj. de Sant Cugat

Les Cavalcades dels barris

MIRA-SOL

LA FLORESTA

LES PLANES

". Sota aquesta premissa, l'Ajuntament ha avançat aquest matí al Claustre del Monestir elsd'enguany que omplirà de vida el centre de la ciutat durant la tarda delper l'arribada delsAmb l'ajuda indispensable dels, la tinenta de Cultura,, ha presentat unde l'esdeveniment amb. En aquesta línia, una de les principals novetats serà la presentació delque servirà de fil conductor de totes les activitats reials. A través d'un "", tothom qui s'acosti a la plaça d'Octavià el pròxim dijouspodrà descobrir la llegenda de com van arribar Ses Majestats a Sant Cugat.De cara al 2, 3 i 4 de gener, elobrirà les seves portes perquè els infants puguin començar a entregar les sevesde 15 a 21 h. Per assistir-hi, caldrà fer unaa partir del 22 de desembre a través del web municipal o l'App Nadal Sant Cugat. A més, enguany, descobriremal Campament com artesans, artistes de circ i uns carters reials que certificaran l'assistència al Campament Reial.I ja pel 5 de gener,"apareixeran màgicament" a les 18 h de la tarda l'entorn del Monestir, deixant enrere, un any més, la tradicional arribada en helicòpter al Parc de l'Arborètum . Tot seguit, l'alcaldessaels farà entrega de les claus de Sant Cugat i donarà el tret de sortida a lapel centre de Sant Cugat fins a la plaça de la Vila -davant de l'Ajuntament-. Allà, les carrosses no s'instal·laran a la mateixa plaça sinó que hi haurà preparades unes tarimes amb trones des d'on els Reis podran recollir les cartes personalment als més menuts.La cavalcada arrencarà al Pg. de Francesc Macià (a l’alçada del C/ Castellví) fins a arribar al C/ de l’Abat Guillem d’Avinyó per tornar a pujar per Pg. de Francesc Macià fins a la rotonda C/ de Salvador Espriu. Seguirà el recorregut per Pg. Francesc Macià (de baixada) per arribar a la Rambla del Celler on girarà per seguir pel C/ de Puig i Cadafalch (tram TEA), Av. de la Torreblanca, Av. de Pla del Vinyet. Les carrosses enfilaran el tram final del recorregut pel C/ de Francesc Moragas i la Rambla del Celler, per arribar a la Plaça de la Vila. Així doncs, s'elimina el tram de l'avinguda Torreblanca fins a la Pollancreda per descongestionar el trànsit del centre.Per la seva banda, el tram relaxat també estrena ubicació i serà al carrer Puig i Cadafalch, just abans de tombar pel passeig Torreblanca. En aquest espai, el soroll disminuirà i es crearà un ambient més calmat adequat a les persones amb sensibilitats especials (com ara Trastorn de l’Espectre de l’Autisme o altres discapacitats intel·lectuals). "La voluntat és aprofitar un espai amb entrades i sortides àmplies per a reduir al màxim tots els estímuls visuals i auditius per evitar que tothom pugui gaudir de la festa i no es converteixi en una nit del terror per als afectats", ha exposat la representant de la Taula del TEA.Pel que fa a les carrosses, enguany s'han limitat a quatre -amb la participació de diverses entitats locals- per unificar les decoracions i els vestuaris al voltant d'un "mateix fil argumental". "La idea és que la ciutadania pugui gaudir d'un espectacle nadalenc amb una història comuna que es reproduirà al llarg de les festes i que donarà el tret de sortida amb la presentació del Muxinach", ha relatat Madrona. Pel que fa als caramels, es repartiran 3 tones aptes per a celíacs.Finalment, la republicana ha insistit que els infants de Sant Cugat portin el seu fanalet -que rebran a casa- per ajudar a guiar la cavalcada i Ses Majestats per tota la ciutat.Ses Majestats arribaran a la plaça Joan Borràs de Mira-sol, a les 18.15 h, d’on iniciaran una cavalcada acompanyats de personatges màgics fins al Casal de Mira-sol, on recolliran les cartes dels més menuts.Organitza: AjuntamentDesprés de l’èxit dels últims anys, la Floresta continua amb la Cavalcada pels seus carrers i el Campament reial al Casino. Les Reines d’Orient i la fada dels xumets arribaran en tren a la pl. de l’Estació a les 17.30 h. i després de recórrer els carrers del barri arribaran, a les 18.15 h, al Casino, on els nens i nenes podran entregar les seves cartes a Ses Majestats.Organitza: Comissió de cavalcada (Olimpyc Floresta FS, Agrupament Escolta la Floresta, AFA Escola la Floresta, Pastorets i Monjardi). Col·labora: Ajuntament.A les Planes, Ses Majestats arribaran en cavall, a les 18 h, a la plaça Creu d’en Blau i, com a novetat, faran un recorregut més curt i vistós pels carrers del barri, per acabar al Casal on els nens i nenes podran entregar les cartes als Reis d’Orient.Organitza: Comissió de Festes de les Planes.