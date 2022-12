L'Ajuntament es compromet a oferir energia neta, renovable i gratuïta als vehicles elèctrics

El ple municipal de desembre deha aprovat encarregar un estudi per aconseguiramb. Una moció, presentada per Junts, que ha rebut el suport de totes les formacions polítiques del plenari com a impuls a l'electrificació de la mobilitat local.L'acord contempla el disseny d'unque permeti carregar els vehicles elèctrics de manera-o low cost- i amb energia 100% fotovoltaica. Una oferta de "" -estacions de càrrega a través de l'energia solar- limitada a residents, empreses i visitants de llarga estada.Tanmateix, el document també preveu analitzar quines són leon aquesta experiència pugui ser replicada en altres espais oberts amb la intenció de generar una xarxa municipal de generació de càrrega neta.