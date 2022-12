Sant Cugat rescata les residències d'estudiants de les restriccions pels pisos turístics

Elha aprovat -amb els vots a favor d'ERC, PSC, CUP i Cs- modificar l'ordenança municipal sobre lade la ciutat amb la voluntat de. I és que la normativa anterior del Pla General Metropolità (PGM), les posava al mateix sac i impedia la seva consolidació com aEn una roda de premsa prèvia al ple, la tinència d'alcaldia de Desenvolupament Urbà,, considerava que era necessari "". "Com a ciutat no podem negar la possibilitat de poder fer residències estudiantils vinculades a les universitats que tenim a l'entorn", exposava amb la intenció decorresponents a aquesta mena d'equipaments.Tanmateix, el republicà ha defensat l'objectiu de fons de la regulació afirmant que fins a la regulació del 2021 s'acceptaven totes les sol·licituds per a la creació d'apartaments turístics, però davant les noves "" -impulsades des de la Generalitat- ara només s'accepten un terç. A dia d'avui, només hi haa Sant Cugat.Entre les restriccions per a l'atorgament de permisos, es contempla la, la prohibició que siguin en planta baixa -amb excepció de les cases unifamiliars- i en sòl reservat d'habitatge protegit i edificacions fora d'ordenació.Per la seva banda,ha argumentat la seva abstenció esgrimint que caldria elaborar directament unaentre els pisos turístics i les residències d'estudiants.