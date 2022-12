Ca n'Ametller comença a caminar: la llavor del futur barri de Sant Cugat

L'"ecobarri"

Les pastilles per urbanitzar del sector de ca n'Ametller Foto: Aj. de Sant Cugat

a la modificació puntual del Pla General Metropolità de l'àmbit de, l' última gran pastilla urbanitzable de Sant Cugat . El ple de desembre d'aquesta tarda ha aprovat -amb els vots a favor del govern municipal i Junts- donar continuïtat a aquestes "primeres passes" que permetran començar a dibuixar el sector per al seuDurant el debat de la moció, la tinència d'alcaldia de Desenvolupament Urbà,, ha reivindicat la necessitat de comptar amb elperquè els planejaments proposats de l'ecobarri-sota el vistiplau de Barcelona Regional i l'AMB- puguin sobreviure a qualsevol possible canvi de govern i s'abordi conjuntament la resposta a l' expulsió de milers de santcugatencs pel desorbitat preu de l'habitatge , amb un 50% dels habitatges projectats esdevenint de protecció oficial.Una lectura que des de l'oposició, el portaveu i alcaldable de Junts,, ha compartit reclamant també l'adopció d'"". "Sant Cugat ha de créixer mantenint elque satisfà la majoria de la ciutadania", ha esgrimit Vallès.Per la seva banda, el portaveu i alcaldable de Cs,, ha volgut marcar la nota discordant. Malgrat no votar en contra, ha justificat l'abstenció taronja perquè no se'ls ha informat amb temps, tenen "" i, en definitiva, tampoc comparteixen la visió urbanística del tripartit. "a l'entorn de Can Mates", ha reblat Ciprian. No obstant això, alhora han reconegut que es tracta d'unper a la ciutadania davant l'emergència habitacional que pateix la població local.Des del govern, Duch ha lamentat que els liberals s'hagin pronunciat en un discurs "preelectoral" i ha exposat que, a dia d'avui, encara es tracta de documents i esquemes en unaper iniciar els tràmits abans d'una. En la mateixa línia, ha defensat la tasca del govern respecte al desenvolupament de l' "ambiciós" Pla d'Habitatge 2030 que necessitava d'un període d'arrancada per establir els contactes i les negociacions pertinents amb tots els actors involucrats.La voluntat de les forces d'esquerres és avançar pel desenvolupament d'un barri sota els criteris de màxima sostenibilitat i d'accés assequible a l'habitatge. En aquest sentit, es pretén impulsar una ciutat més sostenible i pensada sota criteris com l'eficiència urbana i energètica, la mobilitat sostenible, la barreja d'usos i serveis i l'increment d'equipaments públics.