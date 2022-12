El «miracle» que va salvar la vida de la família Subirà

🔴 EN DIRECTE | Comença el procés de retirada del vehicle de neteja que va encastar-se fa una setmana contra una casa de #SantCugat



Es tem pel possible esfondrament de l'estructura del domicili, molt malmesa per l'impacte; 📹 @SergiBaixasColohttps://t.co/ng0D8OBEHD pic.twitter.com/2AnYQoecLW — NacióSantCugat (@NacioSantCugat) December 19, 2022

Incertesa i assegurances

Sergi Subirà, mostrant els danys de la casa Foto: Sergi Baixas

El passat dijous 8 de desembre, al voltant de les 11.30 h, un vehicle de neteja perdia el control mentre pujava pel pronunciat pendent del carrer Monestir de Poblet i s'encastava contra una casa particular cantonera amb el carrer del Diamant (Mira-sol). Després d'una setmana i mitja, aquest matí s'havia previst l'inici de lesdel domicili -sota risc d'esfondrar-se- amb unadels danys, però la complexitat del propi terreny ha impedit, per ara, l'accés de la grua.Tot plegat s'ha desenvolupat sota l'atenta mirada del, propietaris de l'habitatge afectat i que vanpels pèls. "Va ser un. L'àvia, que va morir fa un any, ens ha protegit des del cel", explica enagraint que, en qualsevol cas,. I és que en el moment del xoc del camió -que ha destrossat l'espai on hi havia la cuina, el rebedor i una habitació-, la"A aquella hora, habitualment estem a casa; però justament aquell dia, joi la meva dona havia agafat elper anar a veure la família a la casa del costat", relata en Toni. "" afegeix nasense voler acabar la frase per evitar haver de verbalitzar una major", resumeix el matrimoni que ha estatde Can Trabal pelsde l'Ajuntament de Sant Cugat. "Estem bé i agraïm la solució temporal, però no és el mateix.", confessa en Toni sota elde no saber quinsha perdut arran de l'incident. Una casa,, que els ha vist créixer guardant un. "Quan era petit, amb la mare portàvem el ramat de cabres del pati fins a Valldoreix perquè poguessin pasturar", rememora emocionat i amb la mirada perduda en els records.Pel que fa al, el seu fill,, lamenta la "" a la qual estan subjectes. A dia d'avui, explica a aquest mitjà, resten pendents a què es faci una avaluació dels danys materials perquè les assegurances -la seva particular i la de la concessionària del servei de neteja municipal- puguin ultimar la responsabilitat per la. A més, també avancen que han anat a buscarper a defensar millor els seus interessos; i entre d'altres, també reclamarperTot i això, asseguren que en aquest mentrestant s'estan sentint "" davant la data límit del 31 de desembre per la cobertura de l'aparthotel. Una marca en el calendari que, segons fonts de l'Ajuntament, es veuriaen cas que les asseguradores encara no s'haguessin pronunciat al respecte.En aquest sentit, cal recordar que, en un primer moment, Valoriza ja va comunicar que se'n faria càrrec de tots els. Per la seva banda, ladels Mossos d'Esquadra per tal d'esbrinar les, també continua en marxa. El vehicle, que comptava amb la ITV passada, encara no ha estat enretirat perquè esde la casa.