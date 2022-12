Aquests són els temes que es debatran aquest dilluns al ple de Sant Cugat

4.- Aprovació de la pròrroga d'un any del contracte-programa subscrit entre l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès i l'Entitat Pública Empresarial Local Cugat.cat, pel període 201-2022. (Exp. 13554/2019)5.- Aprovació de la instrucció reguladora del règim de fiscalització limitada prèvia, de requisits bàsics i substitució del règim de fiscalització prèvia en matèria d'ingressos per la presa de raó en comptabilitat. (Exp. 52525/2022)6.- Aprovació de la modificació parcial dels preus públics del Grup IX per la prestació de serveis i cessió d'espais del Museu municipal per a l'any 2022. (Exp. 48154/2022)7.- Autorització a PROMUSA d'una operació de crèdit a llarg termini per finançar adquisició d'habitatge. (Exp. 47960/2022)8.- Proposta d'aprovació de reconeixements extrajudicials de crèdit per contractacions irregulars. (Exp. 51310/2022)9.- Adjudicació del contracte del servei de manteniment preventiu, conductiu i correctiu de les instal·lacions de calefacció i climatització dels edificis municipals de l'Ajuntament de Sant Cugat (LOTS 1 i 2). (Exp. 39470/2021)10.- Adjudicació del contracte de serveis de neteja de les dependències municipals de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès i dels seus organismes autònoms. (Exp. 31195/2020)11.- Proposta per quedar assabentat de la Resolució num.278/2022 de data 09/11/2022 del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic (TCCSP), en relació a la resolució dels recursos especials en matèria de contractació interposats per les empreses SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS SA (SOREA) i FCC AQUALIA SA, contra el Decret d’Alcaldia num.2516/2021 de data 25/06/2021 de desistiment de la licitació del contracte mixt de serveis de manteniment del clavegueram i de construcció de les escomeses de connexió a la xarxa de clavegueram municipal que s’està tramitant des de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. (Exp. 23356/2018 - 79/2018)12.- Subjecció a informació pública de l'avanç i documentació ambiental de la modificació puntual del Pla General Metropolità a l'àmbit de Ca n'Ametller, a Sant Cugat del Vallès - Publicació, exposició pública i sol·licitud inici avaluació ambiental estratègica. (Exp. 12233/2022)13.- Aprovació inicial de la modificació puntual de la MPGM per a la regulació dels habitatges d'ús turístic i de determinats establiments destinats a allotjament temporal. (Expedient núm. 46557/2022)14.- Dació de compte de sentència ferma dictada en el recurs contenciós administratiu número 209/2018 - Exp. 11629/2019 - Associació de Veïns de Sant Cugat - Resolució 29.06.2018 - Aprovació definitiva MpPGM a l'àmbit de la Torre Negra de Sant Cugat del Vallès.15.- Aprovació de la despesa corresponent al 3r trimestre 2022 de l’Associació de Concessionaris del Mercat Torreblanca, per al seu pagament. (Exp. 26196/2022)16.- Moció institucional per a la generació d'energia renovable neta per a la xarxa de càrrega de mobilitat elèctrica de Sant Cugat. (Exp. 52713/2022)17.- Moció del grup municipal de JUNTS x SANT CUGAT a favor del dret a la mobilitat sostenible i de la reducció de l'impacte social, sanitari, ambiental i econòmic del col·lapse de l'AP7. (Exp. 54600/2022)18.- Control i fiscalització dels altres òrgans de govern19.- Precs, preguntes i interpel·lacions